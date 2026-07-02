¿Por qué no juega Álvaro Morata en España vs. Austria por el Mundial 2026?

El delantero no forma parte del partido de hoy ya que no fue convocado por Luis De La Fuente para la competición internacional.

España es uno de los grandes candidatos a conquistar el Mundial 2026 y este sábado tendrá una prueba de fuego para demostrar que está preparada para pelear por el título. La selección dirigida por Luis De La Fuente afrontará un duelo clave frente a Austria en los octavos de final, con la ilusión de seguir avanzando en el torneo.

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Falta menos de una hora para el comienzo del encuentro y la expectativa es enorme. España buscará imponer su jerarquía para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, mientras que Austria intentará dar uno de los grandes golpes de la competencia.

El ganador de este cruce tendrá un desafío aún mayor en la siguiente instancia, ya que se enfrentará al vencedor del atractivo duelo entre Portugal y Croacia por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.

En la previa del partido, una de las consultas que más se repite entre los aficionados españoles tiene que ver con la ausencia de Álvaro Morata. El experimentado delantero no figura entre los convocados para este compromiso, lo que generó sorpresa debido a su trayectoria con la selección.

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¿Por qué Álvaro Morata no juega ante Austria?

La ausencia de Álvaro Morata se debe a una decisión del entrenador de España. El atacante no fue convocado para disputar el Mundial 2026, ya que el cuerpo técnico optó por iniciar una renovación del plantel y darle la oportunidad a una nueva generación de futbolistas de cara al presente y al futuro de la selección.

Los titulares de España para jugar con Austria

Unai Simón

Pedro Porro

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Alex Baena

Rodri

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

En sintesis

El delantero Álvaro Morata no forma parte de la convocatoria de España para el Mundial 2026 .

no forma parte de la convocatoria de España para el . Su ausencia responde a una decisión técnica de Luis de la Fuente, motivada por su baja actividad y rendimiento en la temporada con el Como de Italia.

de Luis de la Fuente, motivada por su baja actividad y rendimiento en la temporada con el Como de Italia. El propio atacante reconoció públicamente que no merecía estar en la lista definitiva debido a su presente futbolístico.