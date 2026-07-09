La Albiceleste es acusada de recibir ayuda para avanzar en el certamen internacional y un campeón del mundo respondió a las críticas.

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y ya se están disputando los Cuartos de Final, donde ya solo quedan ocho equipos y pocos compromisos para conocer al nuevo campeón mundial. Y con ello, también asoma en el horizonte la gran Final del próximo domingo 19 de julio.

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Sin embargo, aún queda camino por recorrer y una de las Selecciones que busca el trono es Argentina, que a su vez busca retener la corona conseguida en Qatar 2022 y que fue criticada por decisiones aribtrales a su favor que fueron importantes para su consagración más allá del juego.

Ahora, con las decisiones de los jueces en esta torneo de Norteamérica 2026, las acusaciones de diferentes aficionados y periodistas volvieron a encender el debate. Quien recogió el guante ahora y no se guardó nada fue el campeón en 1978 con la Albiceleste, Mario Alberto Kempes.

🗣️ En el stream de TyC Sports, Kempes cruzó a los que dicen que Argentina es beneficiada:



🎙️ "Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy… Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78' yo ya estoy curado de… pic.twitter.com/x2nVisCpQv — TyC Sports (@TyCSports) July 9, 2026

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Así se expresó el ex jugador en diálogo con TyC Sports: “Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy… Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78′ yo ya estoy curado de espanto“.

Y continuó: “Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos. ¿Qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco“.

¿Cuáles son los candidatos para ganar el Mundial 2026 según Mario Alberto Kempes?

Además de defender lo hecho por el equipo que representeó, también analizó la presente edición del certamen internacional: “Estamos viendo un Mundial muy irregular, quizás un poco mezquino porque cada uno se defiende con las armas que tiene. Entre España, Francia y Argentina va a estar la final, pero también está Inglaterra y ya veremos lo que pasa”.

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En síntesis