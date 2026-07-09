En un torneo que estuvo repleto de goles, un gran porcentaje fueron por tiros desde los doce pasos. El desglose.

Luego de un comienzo de torneo donde escaseaban este tipo de fallos por la fluidez de los partidos, el Mundial 2026 comenzó a poblarse de penales cobrados. A medida que se emparejaron y se volvieron más disputados cada uno de los juegos, creció la cantidad de infracciones cometidas dentro del área y marcadas por el colegiado.

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En estas situaciones de los partidos, no faltó lo que suele suceder cada vez que el juez marca el punto central: todos fueron mirados de reojo y envueltos en polémica. En esta época de las redes sociales donde el usuario señala con el dedo y especula complots, y el periodismo busca llamar la atención, los árbitros y el VAR fueron vistos con lupa.

¿Cuántos penales tuvo hasta el momento el Mundial 2026?

En lo que se ha desarrollado de este torneo internacional, han habido 20 penales que cobraron los réferis a lo largo de los 97 compromisos celebrados en esta edición. De esas veinte ejecuciones totales, 14 fueron convertidos y 6 fueron erradas (o desviadas o atajadas por los porteros). Un 70% de efectividad entre las selecciones beneficiadas.

¿Qué selección tuvo más penales a favor en el Mundial 2026?

En el transcurso de esta Copa del Mundo, la Selección Argentina fue la que más penales recibió, con 3 en total. Lo curioso de la ‘Albiceleste’ en este aspecto es que erró dos de esos tres remates desde los doce pasos, ambos desperdiciados por Lionel Messi. El único que convirtió la escuadra sudamericana lo mandó a la red el delantero Lautaro Martínez.

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Uno de los dos penales fallados por Messi [Foto: Getty]

Las selecciones con penales a favor en el Mundial 2026:

Estos son todos los equipos que tuvieron al menos un penal señalado en su beneficio en esta Copa Mundial de la FIFA:

Argentina – 3 penales cobrados (1 marcado)

– 3 penales cobrados (1 marcado) Inglaterra – 2 penales cobrados (2 marcados)

– 2 penales cobrados (2 marcados) Suiza – 2 penales cobrados (2 marcados)

– 2 penales cobrados (2 marcados) Francia – 2 penales cobrado (1 marcado)

– 2 penales cobrado (1 marcado) Brasil – 2 penales cobrados (1 marcado)

– 2 penales cobrados (1 marcado) Austria – 1 penal cobrado (1 marcado)

– 1 penal cobrado (1 marcado) Bélgica – 1 penal cobrado (1 marcado)

– 1 penal cobrado (1 marcado) Congo – 1 penal cobrado (1 marcado)

– 1 penal cobrado (1 marcado) Alemania – 1 penal cobrado (1 marcado)

– 1 penal cobrado (1 marcado) México – 1 penal cobrado (1 marcado)

– 1 penal cobrado (1 marcado) Portugal – 1 penal cobrado (1 marcado)

– 1 penal cobrado (1 marcado) Sudáfrica – 1 penal cobrado (1 marcado)

– 1 penal cobrado (1 marcado) Irán – 1 penal cobrado (0 marcados)

– 1 penal cobrado (0 marcados) Noruega – 1 penal cobrado (0 marcados)

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Los jugadores que convirtieron penales en el Mundial 2026:

Estos son todos los penales marcados y sus respectivos anotadores en este megaevento deportivo:

Harry Kane – 2 goles.

– 2 goles. Raúl Jiménez – 1 gol.

– 1 gol. Cristiano Ronaldo – 1 gol.

– 1 gol. Kylian Mbappé – 1 gol.

– 1 gol. Granit Xhaka – 1 gol.

– 1 gol. Kai Havertz – 1 gol.

– 1 gol. Youri Tielemans – 1 gol.

– 1 gol. Marko Arnautovic – 1 gol.

– 1 gol. Lautaro Martínez – 1 gol.

– 1 gol. Neymar Jr – 1 gol.

– 1 gol. Teboko Mokoena – 1 gol.

– 1 gol. Breel Embolo – 1 gol.

– 1 gol. Yoane Wissa – 1 gol.

Los jugadores que fallaron penales en el Mundial 2026:

Estos son todos los penales desperdiciados y sus respectivos responsables en este certamen de selecciones nacionales:

Lionel Messi – 2 errados.

– 2 errados. Kylian Mbappé – 1 errado.

– 1 errado. Bruno Guimaraes – 1 errado.

– 1 errado. Jorgen Larsen – 1 errado.

– 1 errado. Mehdi Taremi – 1 errado.