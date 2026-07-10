La tecnología tiene su veredicto del partido que definirá al primer finalista de esta Copa del Mundo.

¡Se viene un banquete! Los aficionados se empacharán de futbol cuando Francia y España se reencuentren dentro de uno de los duelos más importantes de su historia. Las dos potencias de Europa se verán las caras en el marco de la primera semifinal del Mundial 2026, donde solo uno de ellos podrá acceder a la definición del título.

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La Selección de Francia sacó pasaje a esta fase eliminatoria de la competencia luego de dejar en el camino a Marruecos, a través de un cómodo triunfo por 2-0. En lo que va de la Copa del Mundo acumulan 5 victorias consecutivas (3-1 vs. Senegal, 3-0 vs. Iraq, 4-1 vs. Noruega, 1-0 vs. Paraguay y este último de cuartos).

La Selección de España obtuvo boleto a esta instancia ‘mata-mata’ del certamen internacional tras eliminar a Bélgica, por medio de una ajustada victoria por 2-1. En el transcurso de esta edición del campeonato llevan 4 triunfos (4-0 vs. Arabia, 1-0 vs. Uruguay, 3-0 vs. Austria y este último) y 1 empate (0-0 vs. Cabo Verde).

El gol agónico de Merino clasificó a España [foto: Getty]

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La IA lanzó su pronóstico del juego entre Francia y España:

En la previa de la primera semifinal del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial arrojó su predicción en base a más de veinte factores que colocó sobre la balanza. Una vez construido el modelo, llegó a una conclusión definitiva y dio a conocer su vaticinio con un resultado exacto del choque entre los equipos de UEFA.

De acuerdo a las pruebas de la simulación de la tecnología, Francia le ganará 1-0 a España y lo eliminará de esta Copa del Mundo, por la mínima diferencia en el marcador. La supercomputadora coloca a ‘Les Bleus’ como finalistas del torneo, llegando a la tercera definición al hilo bajo la conducción del entrenador Didier Deschamps.

En base a lo apuntado por la IA, ninguno de los delanteros estrella que tiene Francia marcaría el gol del triunfo en estas semifinales del Mundial 2026 ante España. El estudio de la tecnología apunta a que uno de los centrales (Upamecano o Saliba) sería el goleador del partido y con su anotación clasificaría al equipo a la gran final.