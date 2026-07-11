Ya está todo definido para la próxima ronda de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. El repaso.

¡Todo confirmado! Consumados los cuartos de final, está todo listo para las semifinales del Mundial 2026, donde cuatro selecciones buscarán su boleto al juego por la gloria. Un selecto grupo de privilegiados consiguieron asegurar su lugar en esta instancia de la Copa del Mundo y siguen en carrera por conquistar la cita máxima del futbol.

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Todos los clasificados a semifinales del Mundial 2026:

Estos son los 4 equipos con pasaje a la penúltima fase de la competencia de selecciones nacionales:

Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) España (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Inglaterra (UEFA)

Tal como se observa, existe un predominio absoluto de Europa que contará con tres aspirantes al título, contra Sudamérica que tendrá apenas uno solo.

Todos los cruces de semifinales del Mundial 2026:

Estos son los 2 duelos de carácter eliminatorio que se llevarán a cabo en la próxima ronda del certamen:

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España vs. Francia | UEFA vs. UEFA

| UEFA vs. UEFA Argentina vs. Inglaterra | CONMEBOL vs. UEFA

Ambos encuentros se disputarán a partidos de noventa minutos, que de terminar igualados se irán a una prórroga de treinta minutos adicionales.

El cuadro de las semifinales del Mundial 2026:

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¿Cuándo comienzan las semifinales del Mundial 2026?

Esta nueva etapa del torneo de la FIFA dará inicio el próximo martes 14 de julio, donde se desarrollará un único encuentro. El otro que complete esta fase se disputará al día siguiente. Se separa la agenda de semis para que los que jugaron más tarde en cuartos tengan suficiente tiempo de descanso y los choques sean más atractivos.

El calendario de las semifinales del Mundial 2026:

Este es el cronograma de partidos con días y horarios para esta siguiente instancia de la competición internacional:

Martes 14 de julio:

España vs. Francia: 13.00 hora CDMX, en el Estadio Dallas.

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Miércoles 15 de julio:

Argentina vs. Inglaterra: 13.00 hora CDMX, en el Estadio Atlanta.

Todos los eliminados en octavos de final del Mundial 2026:

Estos son los 4 países que se bajaron de la pelea por levantar el título de esta edición de la Copa del Mundo:

Bélgica (UEFA)

(UEFA) Marruecos (CAF)

(CAF) Noruega (UEFA)

(UEFA) Suiza (UEFA)

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Por la cantidad de equipos propios que tenía en cuartos de final, aquí Europa también fue el más perjudicado de los continentes en salidas.