Cuándo y contra quién jugaría Suiza si le gana a Argentina

Esto es todo lo que tienes que saber en caso de que Suiza venza a Argentina en los Cuartos de Final.

Este sábado el conjunto de Suiza quiere buscar su boleto a las Semifinales del Mundial 2026, pero no tendrá a cualquier rival enfrente, sino que se mide ante el actual campeón del mundo, Argentina. Aunque la balanza se inclina más a que sea la Albiceleste quien pueda conseguir este pase, en el futbol no está nada resuelto.

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Además, hay que mencionar que los partidos ante Cabo Verde y Egipto que jugó Argentina se le complicaron de más y esto es algo en lo que ya trabajaron los suizos. Incluso ahora que ya conocen a quien sería el rival en las semifinales, desean conseguir ese pase que los acerque más a la idea de poder levantar el trofeo del Mundial.

¿Quién sería el rival de Suiza?

Tras el duelo de Inglaterra vs Noruega, el semifinalista al que tendrá que enfrentarse son precisamente los ingleses, quienes derrotaron 2-1 a los noruegos. Ahora, en caso de que Suiza consiga ese pase el duelo será ante Inglaterra por el boleto a la Gran Final del torneo.

¿Cuándo y a qué hora se jugaría el Suiza vs Inglaterra?

Cabe mencionar que este duelo ya está pactado para el próximo miércoles 15 de julio del 2026 a las 13:00 horas del centro de México, por lo que los equipos tendrán casi cuatro días de descanso para poder enfrentarse a este duelo en caso de que los suizos avancen.

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¿Dónde sería?

Este enfrentamiento sería en el Estadio Atlanta, una cancha que los ingleses ya conocen, puesto que disputaron su juego de dieciseisavos ante la República Democrática del Congo ahí. Pero que los suizos no han tenido la oportunidad de jugar en esta cancha.

En síntesis