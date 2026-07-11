Descubre aquí todo lo que tienes que saber para no perderte la segunda semifinal de esta Copa del Mundo.

¡Qué cruce se armó! Inglaterra y Argentina se reencontrarán en un mano a mano luego de muchos años y lo harán en una instancia crucial, a dos partidos del trofeo. Europeos y sudamericanos chocarán por la segunda semifinal del Mundial 2026, donde se pondrá en juego un único boleto al juego decisivo por el título del torneo.

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¿Cómo clasificaron Inglaterra y Argentina a semifinales del Mundial 2026?

Los ‘Three Lions’ sacaron pasaje a esta ronda de la competencia luego de dejar en el camino a Noruega en cuartos de final, por un ajustado triunfo por 2-1. Previamente, el equipo de Thomas Tuchel sumó 4 victorias y 1 empate en esta edición, entre ellos tachando también a RD Congo y México en Playoffs.

La ‘Albiceleste’, por su parte, obtuvo su boleto a esta fase del torneo después de eliminar a Suiza en cuartos de final, por una holgada victoria por 3-1. Anteriormente, el cuadro de Lionel Scaloni sumó 5 triunfos consecutivos en esta Copa, quitando del medio a Cabo Verde y a Egipto en los ‘mata-mata’.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs. Argentina por semifinales del Mundial 2026?

El partido Inglaterra vs. Argentina se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio, por lo que ambos conjuntos tendrán cuatro días para descansar. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 13.00 horas del Centro de México (16.00 hora ARG), siendo el único que se juega ese día.

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¿Dónde juegan Inglaterra vs. Argentina por semifinales del Mundial 2026?

El partido Inglaterra vs. Argentina tendrá como sede al Mercedes-Benz Stadium, más conocido en esta Copa del Mundo como el “Estadio Atlanta”. Inaugurado en 2017 y renovado para este certamen, cuenta con una capacidad para 68.239 espectadores. La ‘Albiceleste’ conoce este recinto pues allí jugó los octavos de final.

El Mercedes-Benz Stadium, sede de Inglaterra vs. Argentina [Foto: Getty]

El historial de Inglaterra vs. Argentina antes del Mundial 2026:

A lo largo de la historia, estas selecciones se han enfrentando en 14 oportunidades en total, con una notoria superioridad para el combinado rojiblanco. 6 triunfos de Inglaterra, 6 empates y 2 triunfos de Argentina componen el historial entre ambos, con la victoria albiceleste en México ’86 como cruce más recordado.

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¿Cuándo fue el último Inglaterra vs. Argentina antes del Mundial 2026?

Para recordar el anterior duelo entre estos países hay que volver ¡21 años! en el tiempo. Fue el 12 de noviembre de 2005, con victoria de Inglaterra por 3-2 ante Argentina por un amistoso internacional. Michael Owen (en dos ocasiones) y Wayne Rooney marcaron para los rojiblancos, y Hernán Crespo y Walter Samuel para la albiceleste.

¿Cuál será el rival de Inglaterra o Argentina en el Mundial 2026?

El ganador de la semifinal entre los europeos y los sudamericanos se clasificará a la gran final de este campeonato de la FIFA, donde luchará por quedarse con el título. Allí, se verá las caras ante el vencedor de Francia y España, que se enfrentarán un día antes en la otra semi, en busca de conocer al primer finalista del torneo.