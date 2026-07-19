La máxima mandataria de México fue protagonista de la entrega de premios de la competencia internacional en Estados Unidos.

En el marco de la Final de la Copa del Mundo 2026, España derrotó 1-0 a Argentina en el Tiempo Extra con anotación de Ferrán Torres a los 106 minutos del compromiso. Con este resultado, la Furia Roja alcanzó su segunda estrella tras la obtenida en 2010.

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Tras el compromiso una cuestión que siempre está latente entre los seguidores del torneo es la entrega los premios individuales que otorga la FIFA. Y en esto fue parte ni más ni menos que Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, quien estuvo presente por ser la máxima mandamás de uno de los países anfitriones.

ENTREGÓ EL BALÓN DE ORO



La presidenta Claudia Sheinbaum, premió a Rodri como el mejor jugador del mundial, al entregarlw el Balón de Oro.#ClaudiaSheiunbaum#Mundial2026 #BalónDeOro pic.twitter.com/AYksoqDEM1 — El Diario Aguascalientes (@DiarioEl91739) July 20, 2026

La gobernante dejó la imagen entregándole el premio individual más importante, ya que le entregó el Balón de Oro al mediocampista de la Furia Roja, Rodrigo Hernández. En la entrega, la dirigente saludó, felicitó le entregó el trofeo al futbolista.

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La Jefa de Estado se colocó a la izquierda de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y a la derecha de Mark Carney, primer ministro de Canadá, otro de los países anfitriones del torneo. Pese a que la Final fue en el MetLife de Nueva Jersey, los otros países tuvieron su cuota de participación.

El mensaje de Claudia Sheinbaum tras el Mundial 2026

“Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.

Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo.

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Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato.

Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo.”

En síntesis