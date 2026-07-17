Este domingo 19 de julio no será un día más para el territorio albiceleste: la Selección Argentina se encuentra ante la chance de ganar el Mundial 2026 y así ser bicampeón del mundo. Tras el emotivo título conseguido hace cuatro años en Qatar, la ‘Albiceleste’ va por su segunda conquista consecutiva en el torneo de México-Estados Unidos-Canadá.

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Para poder adueñarse del trofeo y gritar campeón, Argentina deberá vencer a España en la gran final, que se llevará a cabo en el imponente Estadio Nueva York / Nueva Jersey. Con tres títulos mundiales en sus vitrinas, del otro lado tendrán a un seleccionado rival que hasta aquí sólo ha conseguido dar la vuelta olímpica en una única oportunidad.

En caso de resolverse todo en favor de la escuadra sudamericana, la ‘Albiceleste’ tendría que bordarse su cuarta estrella con esta del Mundial 2026, tras las logradas en 1978, 1986 y 2022. De tal modo, con tanta cercanía con el último cambio en la playera, los diseñadores tendrían que retocar el modelo de la indumentaria de la Selección Argentina.

Contemplando que en la previa hay un 50% de posibilidades de que Argentina sea campeón, ya se ha comenzado a trabajar en una posible re-ubicación de las estrellas. Actualmente, el escudo posee el logo de AFA en el centro con una tira de laureles alrededor, y más en la parte superior, dos estrellas a la misma altura con la tercera centrada y colocada más arriba.

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No obstante, de finalmente suceder el escenario favorable a la ‘Scaloneta’, el diseño que se imprimiría en la camiseta sería un escudo con las cuatro estrellas alineadas encima del logo AFA. Si bien se ha especulado con otros modelos donde podría haber tres y una más arriba, la intención sería poner a todas a la misma altura también a modo simbólico y significativo.

Ante la posibilidad de tener que modificar el modelo de todas las camisetas que utiliza la Selección Argentina, las tiendas de ropa deportiva han puesto en oferta la jersey de las tres estrellas. Por supuesto, en el contexto de un hipotético título de la ‘Albiceleste’ en el Mundial 2026, el precio de la próxima casaca se irá a un precio astronómico, pero que todos querrán conseguir.