En este informe, desglosamos la actuación del equipo de CONMEBOL en la final de la Copa del Mundo.

¡Quieren seguir re-copados! La Selección Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 y sigue en carrera por la defensa del título ganado cuatro años atrás en Qatar. El combinado albiceleste quiere hacer historia y buscará hacerlo cuando enfrente a sus pares de España en el encuentro que sentenciará al próximo campeón del mundo.

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Con su boleto a la definición de esta edición, Argentina llegó a 7 finales disputadas en Copas del Mundo y por supuesto, su segunda presencia consecutiva en la cita. Al amplificar el dato, es meritorio reconocer que la ‘Albiceleste’ alcanzó el juego decisivo en 3 de los últimos 4 Mundiales: Brasil 2014, Qatar 2022 y México-USA-Canadá 2026.

De esas seis participaciones anteriores en finales de Mundiales, la escuadra sudamericana ganó 3 y perdió 3, por lo que este próximo domingo se ‘desempatará’ su historial personal. La Selección Argentina buscará conseguir su cuarta estrella y acercarse a Brasil, su competidor directo en el continente, que ostenta cinco desde hace tiempo.

De todas las finales que le tocó jugar en Mundiales, Argentina se impuso en las ediciones 1978, 1986 y 2022, ganándole a Países Bajos, Alemania y Francia respectivamente. Al mismo tiempo, cayó en las ediciones 1930, 1990 y 2014, perdiendo a manos de Uruguay, Alemania Federal y Alemania, y ahora sueña con levantar otra en México, EEUU y Canadá.

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Todas las finales que jugó Argentina en la Copa Mundial de la FIFA:

Argentina 2-4 Uruguay | Mundial 1930 = Subcampeón

Goles: Peucelle y Stábile (A), Dorado, Cea, Iriarte y Castro (U)

Argentina 3-1 Países Bajos | Mundial 1978 = Campeón

Goles: Kempes x2 y Bertoni (A), Nannings (P)

Argentina 3-2 Alemania Federal | Mundial 1986 = Campeón

Goles: Brown, Valdano y Burruchaga (A), Rummenigge y Voller (AL)

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Argentina 0-1 Alemania Federal | Mundial 1990 = Subcampeón

Goles: Brehme (AL)

Argentina 0-1 Alemania | Mundial 2014 = Subcampeón

Goles: Gotze (AL)

Argentina 3-3 Francia (4-2 pen.) | Mundial 2022 = Campeón

Goles: Messi x2 y Di María (A), Mbappé x3 (F)

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Argentina vs. España | Mundial 2026 = Por disputarse

¿Cuántas finales de Mundiales jugó España y cómo le fue en cada una?

A diferencia de las seis finales previas con las que arriba Argentina en su espalda, la ‘Furia Roja’ tiene menos trayectoria: solo disputó una final en la historia y la ganó. Fue en Sudáfrica 2010, donde vencieron a Países Bajos por 1-0 con un gol de Andrés Iniesta al minuto 116, en una definición que se llevó al tiempo extra. En el Mundial 2026 jugará su segunda final en total.