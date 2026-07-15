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Mundial 2026

Cuántas finales jugó Argentina en los Mundiales y cómo le fue en cada una

En este informe, desglosamos la actuación del equipo de CONMEBOL en la final de la Copa del Mundo.

Argentina, a la final del Mundial 2026.
© Getty ImagesArgentina, a la final del Mundial 2026.

¡Quieren seguir re-copados! La Selección Argentina se clasificó a la final del Mundial 2026 y sigue en carrera por la defensa del título ganado cuatro años atrás en Qatar. El combinado albiceleste quiere hacer historia y buscará hacerlo cuando enfrente a sus pares de España en el encuentro que sentenciará al próximo campeón del mundo.

Con su boleto a la definición de esta edición, Argentina llegó a 7 finales disputadas en Copas del Mundo y por supuesto, su segunda presencia consecutiva en la cita. Al amplificar el dato, es meritorio reconocer que la ‘Albiceleste’ alcanzó el juego decisivo en 3 de los últimos 4 Mundiales: Brasil 2014, Qatar 2022 y México-USA-Canadá 2026.

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De esas seis participaciones anteriores en finales de Mundiales, la escuadra sudamericana ganó 3 y perdió 3, por lo que este próximo domingo se ‘desempatará’ su historial personal. La Selección Argentina buscará conseguir su cuarta estrella y acercarse a Brasil, su competidor directo en el continente, que ostenta cinco desde hace tiempo.

De todas las finales que le tocó jugar en Mundiales, Argentina se impuso en las ediciones 1978, 1986 y 2022, ganándole a Países Bajos, Alemania y Francia respectivamente. Al mismo tiempo, cayó en las ediciones 1930, 1990 y 2014, perdiendo a manos de Uruguay, Alemania Federal y Alemania, y ahora sueña con levantar otra en México, EEUU y Canadá.

Todas las finales que jugó Argentina en la Copa Mundial de la FIFA:

Argentina 2-4 Uruguay | Mundial 1930 = Subcampeón

  • Goles: Peucelle y Stábile (A), Dorado, Cea, Iriarte y Castro (U)

Argentina 3-1 Países Bajos | Mundial 1978 = Campeón

  • Goles: Kempes x2 y Bertoni (A), Nannings (P)

Argentina 3-2 Alemania Federal | Mundial 1986 = Campeón

  • Goles: Brown, Valdano y Burruchaga (A), Rummenigge y Voller (AL)

Argentina 0-1 Alemania Federal | Mundial 1990 = Subcampeón

  • Goles: Brehme (AL)

Argentina 0-1 Alemania | Mundial 2014 = Subcampeón

  • Goles: Gotze (AL)

Argentina 3-3 Francia (4-2 pen.) | Mundial 2022 = Campeón

  • Goles: Messi x2 y Di María (A), Mbappé x3 (F)

Argentina vs. España | Mundial 2026 = Por disputarse

¿Cuántas finales de Mundiales jugó España y cómo le fue en cada una?

A diferencia de las seis finales previas con las que arriba Argentina en su espalda, la ‘Furia Roja’ tiene menos trayectoria: solo disputó una final en la historia y la ganó. Fue en Sudáfrica 2010, donde vencieron a Países Bajos por 1-0 con un gol de Andrés Iniesta al minuto 116, en una definición que se llevó al tiempo extra. En el Mundial 2026 jugará su segunda final en total.

Martín Zajic
Martín Zajic
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