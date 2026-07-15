La 'Albiceleste' se jugará una parada para los libros en el desenlace del Mundial 2026.

Luego de más de un mes de competencia, se aproxima el cierre del Mundial 2026 con el que será el último partido de esta presente edición: la gran final por el título. La Selección Argentina volverá a completar el calendario del torneo y jugará los ocho encuentros de la Copa del Mundo, listo para pelear por otra conquista universal.

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Además de la posibilidad de ganar su cuarto trofeo mundialista, el equipo de Lionel Scaloni se encuentra ante la chance de escribir su nombre en la historia con una gran hazaña. Argentina buscará el ¡bicampeonato! en la Copa del Mundo, para conseguir otro récord en el futbol de selecciones y meterse en un selecto grupo de equipos.

Si bien Argentina no sería el único bicampeón del mundo si le gana la final a España, sólo dos países han logrado antes ganar dos Mundiales seguidos en toda la historia del torneo. La ‘Albiceleste’ podría colocarse dentro del podio y convertirse en el tercer equipo en cumplir esta gesta que es totalmente compleja y difícil de alcanzar.

Hasta el momento, solo Italia y Brasil son los dos bicampeones que tiene la historia de la Copa Mundial de la FIFA. La ‘Azzurra’ lo consiguió con sus coronaciones en 1934 y 1938, una ganada a Checoslovaquia y otra a Hungría. Por su parte, la ‘Verdeamarella’ lo hizo en 1958 y 1962, superando a Suecia y Checoslovaquia respectivamente.

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Además de lo realizado por Italia y Brasil, no hay otros registros de selecciones que hayan logrado el bicampeonato. Argentina podría apilar títulos entre Qatar 2022 y México-EEUU-Canadá 2026, rompiendo una racha de 64 años con campeones diferentes. Inglaterra, Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia y España se repartieron los trofeos desde entonces.

Argentina y la ilusión mundialista en las calles [Foto: Getty]

¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España?

La definición del título de esta Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio, a partir de las 13.00 horas del Centro de México (16.00 hora Argentina). El encuentro decisivo tendrá sede en el Estadio Nueva York/Nueva Yersey de East Rutherford, donde más de 80 mil personas colmarán las tribunas del popular MetLife Stadium.