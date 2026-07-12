España le ganó dos cruces de eliminación directa a Francia en los últimos años y quiere volver a hacerlo.

Francia y España se vuelven a ver las caras este martes 14 de julio por una de las dos semifinales del Mundial 2026. Estas dos selecciones han jugado partidos de eliminación directa en los últimos años y La Roja ha sabido cómo derrotar al conjunto galo.

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Después de ganarle a Bélgica, Lamine Yamal dijo que no le tienen miedo a Francia y que en realidad tendría que ser Francia la que le debería tener miedo a España. Tras estas declaraciones, Ibrahima Konaté habló en la previa a la semifinal de la Copa del Mundo

“No escuchamos lo que se dice. No le tenemos miedo a nadie, debemos mantener la humildad y no caer en la trampa, especialmente en esta fase de la competición. Ahora, que (Lamine Yamal) diga lo que quiera, nosotros vamos a prepararnos lo mejor posible. Al final del partido veremos quién ganó“, manifestó el flamante refuerzo del Real Madrid.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé en el duelo por la Eurocopa 2024 (Getty Images)

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Cabe recordar que España le ganó por 2-1 a Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 y luego ambas selecciones se volvieron a cruzar en la semifinal de la Nations League en 2025, partido en el que La Roja se llevó un triunfo memorable por 5-4.

La declaración de Lamine Yamal

España le tiene tomada la medida a Francia en cierto modo y por eso es que Lamine Yamal dijo lo que dijo. “No tenemos ningún miedo a Francia. Hemos venido para esto y ahora toca pensar en ellos. O llegan a tres finales o les ganamos tres veces. Si a alguien deben temer, es a nosotros. Somos dos equipazos”, fue lo que dijo la estrella del Barcelona.

Sin embargo, España y Francia nunca se cruzaron en una semifinal de Copa del Mundo y este partido tiene una trascendencia mayor a la de los duelos anteriores entre ambos países. Solo puede haber un finalista y el martes en el Estadio Dallas se sabrá quién saldrá vencedor.

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En síntesis