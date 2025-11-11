A pesar de estar a punto de quedarse sin equipo, James advirtió al mundo entero con la Selección Colombia

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya se empezó a palpitar en la Selección Colombia con un regalo muy especial que le hicieron a los jugadores colombianos cuando llegaron a la concentración en Miami. ¿Una de las mejores reacciones? La advertencia que le hizo James Rodríguez al mundo entero.

James venía de ser protagonista de una emotiva despedida que le hicieron los hinchas del Club León luego de jugar el último partido en el equipo mexicano. No se llegó a un acuerdo para renovar contrato. ¿Llegaba bajo de ánimo a una nueva fecha FIFA con Colombia?

¡No, nada que ver! James Rodríguez está a punto de quedarse sin equipo porque finaliza contrato con León el 31 de diciembre de 2025, y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar con su futuro al tener cerca el inicio del Mundial 2026 (11 de junio), la convicción de lo que puede hacer con la Selección Colombia quedó muy clara.

James y una advertencia sobre Colombia a todos los rivales en el Mundial

James jugará su tercer Mundial con Colombia. (Foto: Getty Images)

James llegó a la concentración de la Selección Colombia en Miami el 10 de noviembre, le dieron como regalo la versión pequeña del balón del Mundial 2026 y, a pesa de estar a punto de quedarse sin equipo, hizo la siguiente advertencia sobre la ‘Tricolor’: “Con este es el que vamos a ganar todo”.

Esto dijo Néstor Lorenzo sobre el futuro de James Rodríguez antes del Mundial

“El presente no es incierto, es bueno. El futuro sí, queremos que compita como viene compitiendo, nada más. Creo que no va a tener inconvenientes porque lo hizo muy bien y va a haber muchos clubes interesados en él, esperemos a ver a donde va y si se va de León”, dijo el entrenador Néstor Lorenzo sobre James Rodríguez antes del partido Colombia vs. Nueva Zelanda del sábado 15 de noviembre a las 7:00 P.M. hora colombiana.

