¿Cuál es la canción que suena en el Mundial 2026 cuando los equipos salen a la cancha?

La FIFA incorporó una nueva ceremonia para el ingreso de los equipos en el Mundial 2026 y una icónica canción acompaña a los futbolistas antes de cada partido.

La Copa del Mundo 2026 ha dejado varias novedades dentro y fuera del terreno de juego. Una de las que más llamó la atención de los aficionados fue la nueva ceremonia de ingreso de los equipos, que ahora está acompañada por una canción que rápidamente se volvió reconocible para millones de espectadores alrededor del mundo.

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Se trata de “Sirius”, una composición instrumental de la banda británica The Alan Parsons Project. Aunque la canción fue lanzada hace más de cuatro décadas, la FIFA decidió incorporarla al protocolo oficial del torneo para darle un marco más espectacular al momento en que los futbolistas pisan el campo de juego.

La melodía comienza a sonar instantes antes de los himnos nacionales y acompaña el ingreso de los jugadores, suplentes y árbitros. Esta es una de las novedades implementadas para el Mundial 2026, que busca ofrecer una experiencia más cercana a la de los grandes espectáculos deportivos internacionales.

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La canción ya había sido utilizada en la NBA

Para muchos aficionados, la música resultó familiar desde el primer momento. Esto se debe a que “Sirius” fue utilizada durante años como canción de presentación de los Chicago Bulls, el histórico equipo de la NBA liderado por Michael Jordan durante la década de los noventa.

Con el paso del tiempo, la pieza se convirtió en una de las más reconocidas dentro del deporte mundial gracias a su tono épico y a la expectativa que genera antes de un gran evento. Por eso no sorprendió que la FIFA la eligiera para acompañar uno de los momentos más importantes de cada partido.

En sintesis

La canción “Sirius” de The Alan Parsons Project suena al ingresar los equipos.

de The Alan Parsons Project suena al ingresar los equipos. La FIFA eligió “Sirius” para acompañar el protocolo oficial en el Mundial 2026.

para acompañar el protocolo oficial en el Mundial 2026. La melodía “Sirius” identificó históricamente a los Chicago Bulls en la NBA.