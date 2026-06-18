La impactante lesión que sufrió Ismael Kone

Se jugaba el minuto 58 del partido entre Canadá vs Qatar donde el conjunto de casa ya iba con la victoria en el encuentro, por lo que en una jugada a favor de los de la Hoja de Maple, Ismael Kone había superado el mediocampo, cuando se ve que Assim Madibo lo golpea por detrás y en la caída se muestra cómo está lesionado.

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Ismael Kone se pierde el Mundial

En la imagen que se filtró se puede ver la ruptura sobre la espinilla, inmediatamente cuando el futbolista canadiense siente la ruptura se quita la mano de la pierna y los jugadores de Qatar se quedan sorprendidos por la gravedad de la lesión. El futbolista “23” del cuando catarí no podía dar crédito de lo que estaba pasando.

Imagen TUDNMEX

El silbante de manera inmediata fue por la tarjeta roja para el futbolista de Qatar, quien seguía consternado por ver a su colega en esas condiciones, puesto que con una lesión así estaba seguro que se perdería el Mundial y estaría fuera por varios meses Kone. Mientras estas imágenes sucedían en el campo, sus compañeros se encontraban alrededor de él para evitar que las cámaras tomaran esa imagen.

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¡TERRIBLES IMAGENES! 🚨 JUGADOR DE CANADÁ SUFRE FRACTURA



Ismaël Koné sufrió una lamentable lesión y tuvo que salir del campo #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/2KR5DtqnoS — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

En las transmisiones no se vio lo sucedido, pero fue más tarde en redes sociales que se filtró la imagen y el video de lo que pasó. La buena noticia es que ante la manera en la que se tomaron las medidas en el campo de juego, que se veían muy alarmantes, Ismael salió del campo en la camilla, con una bota especial en la pierna izquierda, pero despidiéndose de su gente.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el parte médico oficial del jugador canadiense y cómo es que el equipo le tenderá la mano ante esta dura lesión. Sólo quedan las imágenes impactantes y se sigue en la espera de las palabras de Madibo, quien en realidad se veía más afectado por la lesión de su colega, que por la expulsión.

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En síntesis