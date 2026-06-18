Descubre más detalles del perfil de una de las piezas clave del cuadro coreano, que busca llevarse todos los focos.

La Selección de Corea del Sur ha construido un nombre de los más respetados a la hora de afrontar las competiciones internacionales. El combinado asiático llega al Mundial 2026 como uno de los rivales “a esquivar” para la mayoría de los participantes. Si bien no tiene tantas estrellas como otros países, es un buen equipo en lo colectivo, con algunos puntos muy altos.

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Mencionar a Heung-Min Son es innecesario, pues cuenta con una carrera que fue seguida por todos, especialmente por su etapa en Tottenham. En esta Copa del Mundo, el nombre a poner la lupa es Hwang In-Beom, uno de los pocos futbolistas de Corea del Sur que juega en Europa. En el debut del seleccionado ya ganó algunos flashes y promete seguir destacándose.

En su presentación oficial con los ‘Tigres de Asia’ en el Mundial 2026, Hwang In-Beom marcó un gol y una asistencia en su primer partido. Además, por esa sobresaliente actuación, recibió el trofeo del premio MVP del encuentro de la organización del torneo. Ha sido solo una advertencia inicial de todo lo que puede dar con Corea del Sur en esta competición.

Hwang In-Beom se destaca en su estreno en el Mundial [Foto: Getty]

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Hwang In-Beom es un volante central de 29 años, de perfil más defensivo pero con una visión de juego admirable, un primer pase de mucha técnica y gran recorrido y llegada al área. Actualmente juega para el Feyenoord, uno de los equipos más importantes de Países Bajos y de Europa, que adquirió su ficha en 7 millones de euros hace dos temporadas.

En la última temporada en su equipo, Hwang In-Beom sumó 26 presentaciones en total con Feyenoord entre todas las competencias, con una contribución de 1 gol y 5 asistencias. Aportó 1 tanto y 3 pases-gol en 17 juegos en la Eredivisie, jugó 1 partido en la KNVB Beker, sumó 2 pases-gol en 2 encuentros en Champions League, y estuvo en 4 cotejos en la Europa League.

Hwang In-Beom inició su trayectoria en Corea del Sur, con pasos por Daejeon Citizen FC y Ansan Mugunghwa FC. Luego, se mudó a Canadá para jugar en Vancouver Whitecaps, club que lo catapultó a Europa con un ciclo en Rubin Kazan de Rusia. En el medio tuvo una cesión en el Seoul FC de su país, pero volvió al Viejo Continente rápido. Olympiacos FC y Estrella Roja anticiparon su llegada al Feyenoord, su actual equipo.

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El gol de Hwang-In Beom en su debut en el Mundial 2026: