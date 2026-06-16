El astro albiceleste anotó el primer gol de Argentina en el Mundial y le mete presión a su histórico contendiente.

¡¿Y quién si no?! Lionel Messi convirtió el primer gol de Argentina en el estreno mundialista con un zapatazo espectular, e hizo delirar al Arrowhead Stadium de Kansas City. Argelia le dejó el espacio a la estrella albiceleste, y el “10” la clavó en un ángulo para poner en ventaja a su selección en el debut oficial, con un golazo extraordinario.

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A los 17 minutos del primer tiempo, Rodrigo De Paul tomó el balón en el centro del campo, filtró un pase entre líneas y dejó al capitán con campo libre de cara al arco. Con metros por recorrer, Lionel Messi dio un par de pasos y remató de zurda calibrando un bombazo inatajable para Luca Zidane, que llegó a tocarla pero no a desviarla.

Con esta nueva anotación con Argentina, Leo Messi llegó a 913 goles en su carrera en 1161 partidos disputados entre club y selección. Además, en su encuentro número 200 con la ‘Albiceleste’ anotó el tanto 118 vistiendo los colores de su país. Un estreno redondo para el crack en el Mundial 2026, el sexto en su trayectoria.

Messi convirtió el primero de Argentina en el Mundial 2026 [Foto: Getty]

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Bajo estas circunstancias, el enganche volvió a recortar distancias en la lucha por los mil goles con su archirrival. Cristiano Ronaldo ostenta 972 goles hasta aquí entre club y selección, todavía arriba en el mano a mano con Messi. Mañana, el centrodelantero luso debutará en el Mundial 2026 con su país, y buscará volver a sacar diferencias.

En la lucha por convertirse en el “máximo artillero de la historia”, CR7 se impone por 59 tantos de ventaja ante LM10, es cierto, con tres años más de edad y recorrido. Lionel Messi, sin ser un referente de área natural como Cristiano Ronaldo, lleva a rienda corta al ‘Bicho’, que intentará hasta donde pueda seguir liderando la pelea.

De esta manera, para alcanzar los 1000 goles como futbolistas profesionales, a Messi le faltan 87 y a Ronaldo le restan 28. Entre Inter Miami y Argentina, Lionel buscará llegar cuanto antes a la cifra, mientras que Cristiano intentará hacer lo propio entre Al-Nassr y Portugal. ¿Cuál de los dos astros llegará antes al registro histórico de los libros de futbol?

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El gol de Lionel Messi en Argentina vs. Australia por el Mundial 2026: