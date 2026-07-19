¿Cuándo comienza y dónde se disputa el Mundial 2030?

El Mundial 2026 llega a su fin y la mirada ya está puesta en la próxima Copa del Mundo: el torneo de 2030 será histórico por celebrar el centenario, comenzará con partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay y tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos.

Mientras hoy llega a su fin el Mundial 2026, muchos fanáticos ya comienzan a mirar hacia la próxima gran cita del futbol internacional. La Copa del Mundo de 2030 tendrá una edición histórica, ya que marcará el centenario del primer Mundial y se disputará en seis países de tres continentes diferentes.

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El torneo tendrá un comienzo muy particular y contará con dos momentos diferentes. La actividad comenzará el sábado 8 y el domingo 9 de junio de 2030, cuando se disputen los tres partidos correspondientes a la celebración del centenario en Sudamérica. Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán un encuentro cada uno.

¿Dónde comenzará el Mundial 2030?

Montevideo tendrá un papel central en la celebración, ya que fue la ciudad que albergó el primer Mundial de la historia en 1930. Allí se realizará el acto principal por el centenario y Uruguay disputará uno de los partidos en el histórico Estadio Centenario.

Argentina también será local en el Monumental, mientras que Paraguay tendrá su encuentro en el Defensores del Chaco. Estos tres partidos serán los primeros de la Copa del Mundo 2030 y servirán como homenaje al torneo que comenzó hace 100 años en Sudamérica.

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Después de esos encuentros, el Mundial continuará principalmente en España, Portugal y Marruecos, los tres países designados como anfitriones principales. La ceremonia inaugural oficial se llevará a cabo en una de las sedes de estos países, aunque el estadio elegido todavía debe ser confirmado.

En España, las sedes previstas son el Camp Nou y el RCDE Stadium, en Barcelona; San Mamés, en Bilbao; el Santiago Bernabéu y el Metropolitano, en Madrid; La Cartuja, en Sevilla; la Nueva Romareda, en Zaragoza; Gran Canaria, en Las Palmas; La Rosaleda, en Málaga; Riazor, en A Coruña, y Anoeta, en Donostia-San Sebastián.

Marruecos contará con el Gran Estadio Hassan II, además de los estadios de Agadir, Fez, Marrakech, el Príncipe Moulay Abdellah y Tánger. En Portugal, las sedes serán el Estadio da Luz y el José Alvalade, en Lisboa, y el Estadio do Dragão, en Oporto.

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¿Cuándo será la final del Mundial 2030?

De acuerdo con la planificación preliminar difundida por la FIFA, la final del Mundial 2030 está prevista para el domingo 21 de julio. Sin embargo, tanto las fechas como la distribución definitiva de los partidos todavía podrían sufrir modificaciones antes de la publicación oficial del fixture.

El estadio que albergará la gran final aún no fue confirmado. España, Portugal y Marruecos cuentan con diferentes escenarios dentro de la candidatura conjunta, por lo que la FIFA deberá anunciar cuál será finalmente elegido para definir al campeón del mundo.

¿El Mundial 2030 tendrá 48 o 64 selecciones?

Otro de los grandes interrogantes será el formato de la competencia. Después de que el Mundial 2026 estrenara el formato de 48 selecciones, todavía resta saber si FIFA mantendrá esa cantidad para 2030 o si habrá una nueva modificación histórica.

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En los últimos días, Gianni Infantino confirmó que se analizará la posibilidad de llevar el torneo a 64 equipos, una propuesta que podría cambiar por completo la estructura de la Copa del Mundo. La decisión todavía no está tomada, por lo que el próximo Mundial podría mantener el formato actual o presentar una nueva sorpresa para celebrar su centenario.

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