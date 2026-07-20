Gilberto Mora no jugará con México el Campeonato Sub20 de la Concacaf: los motivos

Gilberto Mora se reincorporó a los entrenamientos de Xolos el miércoles pasado tras su descanso luego del Mundial.

El próximo 25 de julio comienza la fase final del Campeonato Sub20 de la Concacaf, torneo el cual disputará la Selección Mexicana y que entrega una plaza tanto para el Mundial Sub20 de 2027 como también para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Publicidad

Gilberto Mora está en edad para disputar este torneo al tener tan solo 17 años. Sin embargo, la joya de México no formará parte del mismo y Álex Diego, entrenador de la Sub20 del Tri, brindó los motivos por los cuales el futbolista de Xolos no dirá presente en el campeonato.

El motivo de la ausencia de Gilberto Mora

“Gilberto Mora, como saben todos, arrastra una lesión que, bueno, lo mantuvo ahí con muchos cuidados, y al final se decide que su proceso es con selección mayor. Me parece que es una decisión correcta. Gil tuvo un Mundial muy bueno, donde tiene un futuro, para mí, espectacular. Creo que la decisión es correcta”, comentó el técnico en conversación con ESPN.

Gilberto Mora en el Mundial Sub20 de 2025 (Getty Images)

Publicidad

“No es un tema de tapar procesos, es un tema de también entender que los jugadores son personas y que tienen lesiones. Necesitan descansos, porque no son robots. No son máquinas. Gil viene de procesos donde ha jugado con la Sub-17, con la Sub-18, jugó el Mundial Sub-20, jugó el Mundial con la mayor”, agregó Álex Diego.

Después de participar en el Mundial 2026, Gilberto Mora tuvo unos días de vacaciones y el miércoles pasado se reincorporó a los entrenamientos de Xolos. La joya no jugó en la primera jornada del Apertura 2026, pero el próximo viernes es probable que ya sume minutos con Tijuana.

Los cuatro semifinalistas del Campeonato Sub20 de Concacaf obtendrán un lugar para el Mundial Sub20 de 2027, mientras que el campeón del torneo también ganará una plaza en los Juegos Olímpicos 2028. México fue el campeón en 2024 y buscará repetir la corona para que Gilberto Mora pueda estar en ambas competiciones en caso de ser necesario.

Publicidad

En síntesis