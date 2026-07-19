Los artistas del medio tiempo del Mundial 2026

Ellos serán los encargados del show de medio tiempo para la final de la Copa del Mundo 2026.

Este domingo 19 de julio termina la Copa del Mundo 2026 con un duelo entre Argentina y España. Ambas escuadras disputarán los 90 minutos o más en busca del título más importante en el futbol. Y no solamente veremos la intensidad de este deporte, sino que la FIFA invitó a algunos artistas que estarán en el medio tiempo haciendo un show musical.

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¿Quiénes estarán en el show previo?

Cabe mencionar que la música no sólo será en el half-time, sino que también previo a que inicie el encuentro. En esta parte del show tendremos a artistas como Laura Pausini, Jennifer Hudson quien estará interpretando el himno y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, por lo que en esta parte inicial también habrá algunas presentaciones.

¿Qué artistas estarán en el show de medio tiempo?

Sin embargo, ya para el medio tiempo, tendremos un espectáculo que estará dirigido por Chris Martin de Coldplay, y además contará con estrellas mundiales como lo son: Shakira, Madonna, Justin Bieber y BTS, quienes entonarán canciones alusivas con esta Copa del Mundo, mostrando así una mezcla de varios estilos musicales.

¿Cuánto tiempo dura?

Este show también contará con algunos otros artistas invitados como lo son Tom Cruise y Robbie Williams. El evento tendrá una duración de 30 minutos, por lo que en esta ocasión no sólo serán los 15 minutos a los que estamos acostumbrados en el futbol, sino que se alargará este tiempo para que se puedan hacer las presentaciones en orden.

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¿A qué hora es el show de medio tiempo en el Mundial?

De acuerdo con los horarios se tiene establecido que el show de medio tiempo sea a las 13:50 horas del centro de México, aproximadamente, lo que serían las 15:00 horas en la hora local de New Jersey; en Argentina a las 16:50 horas, mientras que en España sería a las 21:50 horas, tomando en cuenta los minutos que se den extra.

En síntesis