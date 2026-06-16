A diferencia de otros torneos, la tecnología no ha tomado demasiado protagonismo en esta fase de grupos.

En algunas de las ligas más importantes del planeta, es muy común que cada fin de semana la tecnología y los árbitros se vean involucrados en intervenciones por demás polémicas. En este Mundial 2026, ha sido llamativa la escasa participación del VAR, en lo que va de esta fase de grupos de la competencia internacional de selecciones.

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Es cierto que el espectador no tiene acceso a lo que el juez y sus colegas del VAR conversan en cada jugada, pero en lo que respecta a revisiones en campo, las imágenes son casi nulas. Hasta el momento, sólo dos veces fue el árbitro a revisar una acción a la cabina, a lo largo de los dieciocho partidos que se han disputado en el transcurso del torneo.

La primera situación de estas características que tuvo lugar en el Mundial 2026 fue en Estados Unidos-Paraguay, a raíz de un “mistaken identity”. En ese partido, Danny Makkelie revirtió una tarjeta amarilla vía VAR. Había amonestado a Tim Ream por una falta sobre Miguel Almirón, pero tras revisar en campo, anuló la tarjeta a Ream y se la mostró a Almirón.

El segundo episodio de este tilo en la actual Copa del Mundo aconteció en Francia-Senegal, a raíz de un “posible penal”. En ese juego, Alireza Faghani confirmó un no-penal vía VAR. Mbappé acusó una falta de Sadio Mané, las autoridades de la tecnología llamaron, pero el juez ratificó su propia decisión y optó por no cobrar la pena pese al reclamo.

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“Mistaken identity”, la novedad del VAR en el Mundial [Foto: Getty]

En todos los demás partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, no hubo otras revisiones en campo. Sí ocurrió en algunos casos que el VAR intervenga, pero sin involucrar al árbitro principal. Por ejemplo, en Brasil-Marruecos se cambió un córner por saque de arco, en Qatar-Suiza se ratificó un penal, en Bélgica-Egipto se ratificó un no penal, y en Argentina-Argelia se advirtió dos goles en fuera de juego.

Estas circunstancias que denotan pocas revisiones del árbitro en campo en el VAR, tienen un respaldo en una bajada de línea oficial. FIFA pidió que los partidos sean lo más fluidos posibles, y todo aquello que se pueda resolver rápidamente, no se estire por demás. Por ello, los réferis fueron receptivos e intentan seguir esa tendencia, que beneficia a los futbolistas y a los aficionados.