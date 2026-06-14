La insólita situación en el VAR de Alemania vs. Curazao que obligó a FIFA a tomar una decisión en el Mundial 2026

Una situación en la cabina del videoarbitraje durante Alemania vs. Curazao provocó que el ente madre del futbol mundial interviniera.

Por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, Alemania aplastó a Curazao por 7-1 en el debut de ambos en la edición que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá. Pese al optimismo de los isleños, se dio la lógica con la supremacía europea.

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Con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz en dos ocasiones, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, los Teutones no dejaron dudas y borraron de la cancha a su rival. La Blue Wave, que debutó en la competencia, había llegado al empate parcial tras la anotación de Livano Comenencia.

Sin embargo, lo más curioso que tomó relevancia luego fue lo que se dio en la previa del partido, mientras las cámaras de las transmisiones presentaban a los árbitros del duelo, tanto los jueces del campo de juevo como los de la cabina de videarbitraje.

Evans 🇦🇺 se puso “creativo” en su minuto de cámara dentro de la cabina del VAR… y parece que a FIFA no le hizo mucha gracia: en los dos partidos de esta tarde los árbitros volvieron a aparecer mirando las pantallas. 🙈🙈 pic.twitter.com/4GxjQzdjsL — ArbitroInternacional (@ArbitroInteBlog) June 14, 2026

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Y en esto último se dio un hecho insólito: A los cuatro segundos de aparecer ante la cámara, Shaun Evans, de Australia, realizó un gesto al revés con la mano derecha , en el que el pulgar y el índice se tocaban y los demás dedos estaban extendidos. El colegiado, sonriente, mantuvo la señal con la mano durante unos ocho segundos y luego se dio la vuelta.

Esta presunta broma, aunque interpretada por muchos en redes sociales como un gesto discriminatorio o supremacista, provocó en que la FIFA tomara cartas en el asunto. En los duelos posteriores, en Países Bajos vs. Japón y Costa de Marfil vs. Ecuador, los jueces directamente aparecieron mirando las pantallas de la cabina de VAR.

¿Qué significa el gesto que hizo Shaun Evans?

Si bien no hay una definición concreta, según la Liga Antidifamación hay un gesto similar para expresar sus creencias ideológicas. El supremacista blanco australiano Brenton Tarrant hizo el gesto de “poder blanco” durante su comparecencia ante el tribunal tras asesinar a 49 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda en 2019. Este gesto con la mano también ha sido utilizado por el movimiento antigubernamental de extrema derecha conocido como los Tres Por Ciento.

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Por otro lado, sin embargo, este gesto también puede considerarse parte del “juego del círculo”, en el que las personas intentan engañarse mutuamente para que miren un gesto con la mano similar a un “OK” realizado en algún lugar por debajo de la cintura.

Vocês repararam esse símbolo que o supervisor do VAR faz com a mão? pic.twitter.com/MYsLGNHMWL — Felipe Simonetti (@felipesimonetti) June 14, 2026

En síntesis

Alemania derrotó 7-1 a Curazao por el Grupo E del Mundial 2026 .

derrotó 7-1 a por el del . Shaun Evans , juez del VAR , realizó un gesto con la mano ante la cámara.

, juez del , realizó un gesto con la mano ante la cámara. FIFA determinó mostrar a los árbitros mirando las pantallas en los siguientes partidos.