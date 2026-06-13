El Mundial 2026 ya dejó goles, resultados sorpresa y varias intervenciones del VAR, pero hay una estadística arbitral que llama la atención tras los primeros partidos de la fase de grupos. En una época en la que las revisiones tecnológicas tienen cada vez más protagonismo, el torneo presenta una marca poco habitual para el futbol que conocemos.

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Las acciones dentro del área suelen estar entre las jugadas sobre las que todo el entorno pone más el ojo. Sin embargo, en el inicio de esta Copa del Mundo la tendencia de penales va diferente a la esperada, con una cantidad muy reducida de este tipo de acciones. El dato resulta aún más llamativo tomando en cuenta los últimos antecedentes mundialistas.

A lo largo de los primeros ocho partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, que algunos han estado más calientes que otros, sólo se ha cobrado un único tiro penal. En todos los demás, ni siquiera hubo una revisión del VAR con intención de señalar ese tipo de fallo, ya que los juegos han sido bastante limpios y sobre todo de juego fluido.

En lo que va de esta Copa Mundial de la FIFA, solo Suiza ha tenido un penal a favor, en el partido que terminó con empate 1-1 ante Qatar en el estadio San Francisco Bay Area. Allí, Breel Embolo convirtió y así anotó el primero de su selección, que luego no pudo mantener la ventaja. El único penal cobrado en el torneo acabó en gol.

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Lo que sí hubo fue una polémica en el juego Haití vs. Escocia, donde todos reclamaron un penal no cobrado a Haití, por una mano de John McGinn dentro del área. Sin embargo, el árbitro de ese encuentro no consideró que era meritoria del fallo, y el VAR respaldó al juez. Fue la única jugada discutida dentro del área por parte de los usuarios en las redes sociales.

El gol de Embolo de penal para el gol de Suiza ante Qatar en el Mundial 2026: