En este repaso, desglosamos las acciones donde tendrá intromisión la tecnología en los duelos mundialistas.

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después dentro de la evolución del reglamento futbolístico. Bajo la supervisión de la IFAB (International Football Association Board), se han ratificado e implementarán ajustes cruciales en el protocolo del VAR (Video Assistant Referee).

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Estas innovaciones, diseñadas para el torneo de 48 selecciones, buscan erradicar errores manifiestos y optimizar la fluidez de los encuentros mediante una mayor transparencia tecnológica. Asimismo, las medidas apuntan a fortalecer la confianza en el arbitraje mediante procesos más ágiles, precisos y comprensibles para todos los involucrados.

Revisión de expulsiones por doble amonestación con VAR en el Mundial 2026:

Por primera vez en una Copa del Mundo, el VAR tendrá la potestad de intervenir en jugadas que terminen en segunda tarjeta amarilla y posterior expulsión. Anteriormente se limitaba a rojas directas, pero esta actualización permitirá rectificar fallos evidentes del árbitro al sancionar una infracción que resulte en la salida injusta de un jugador.

Pierluigi Collina, presidente del Comité Arbitral de FIFA, ha subrayado que esta herramienta solo actuará ante decisiones flagrantes para no alterar innecesariamente el ritmo del juego. Esto surge de un análisis de varios casos puntuales que sucedieron en competiciones de elite, donde una equivocación cambió el desarrollo y resultado del partido.

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El VAR tomará protagonismo en la cita mundialista [Foto: Getty]

Fin a los errores de identidad usando el VAR en el Mundial 2026:

Otra mejora sustancial que tendrá el videoarbitraje será la capacidad de corregir la identidad equivocada de un futbolista sancionado. En situaciones donde el colegiado amoneste o expulse al jugador incorrecto, la cabina del VAR alertará de inmediato para que la sanción se aplique a quien realmente cometió la falta. Esta medida refuerza la precisión arbitral en momentos de confusión táctica o física sobre el césped, en instancias de alta fricción de los encuentros.

Control en la asignación de tiros de esquina vía VAR en el Mundial 2026:

El protocolo ahora permite que la tecnología notifique sobre córners otorgados erróneamente. Si se comprueba que el balón fue tocado en última instancia por el atacante, se rectificará para conceder un saque de puerta. Lo mismo si se cobra un saque de arco cuando debiera ser tiro de esquina. Para mantener la agilidad, esta revisión se hará de forma interna sin que el árbitro principal deba consultar el monitor en el campo.

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Vigilancia en jugadas previas a balón parado por VAR en el Mundial 2026:

Considerada la reforma más drástica, el VAR podrá intervenir en faltas cometidas antes de que el balón ruede, tanto en saques de esquina como en tiros libres. Infracciones como bloqueos ilegales o sujeciones claras en los forcejeos previos ahora serán revisadas si influyen directamente en una acción de gol o penal. Esta normativa busca eliminar la impunidad en las denominadas “zonas grises” del juego antes de que se reanude la acción.

Límites de la tecnología de VAR en el Mundial 2026:

Pese a las ampliaciones, la IFAB mantiene restricciones claras para no sobrecargar el sistema. El VAR no intervendrá en fueras de juego, delegando esa tarea al sistema semiautomatizado, ni revisará la señalización de saques de meta realizados en cancha. La premisa de la Copa del Mundo es clara: utilizar la tecnología para proteger la integridad deportiva y corregir fallos trascendentales sin comprometer el dinamismo.