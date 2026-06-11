Te traemos la contestación a una de las incógnitas futboleras más debatidas entre los fanáticos del deporte.

Una de las interrogantes más comunes de los aficionados en el fútbol actual es si el VAR tiene la potestad de invalidar una anotación una vez que el balón ha vuelto a rodar. Muchas veces ha ocurrido que se ha convertido un gol polémico, que ameritaba una revisión, y posteriormente los fans reclamaban a la tecnología pero no intervenía.

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En este Mundial 2026, con la inclusión de más equipos, nuevas selecciones y más partidos, el videoarbitraje estará en el centro de la escena y acapará la atención de todos. Cada situación, cada jugada, tendrá encima la opinión y el juicio de todos los espectadores de la Copa del Mundo alrededor del planeta, y vale aclarar un caso especial.

La barrera del reinicio en el protocolo VAR en el Mundial 2026:

De acuerdo con la normativa oficial de la IFAB (International Football Association Board), la respuesta al debate es un rotundo no: un gol no puede ser anulado tras la reanudación del encuentro. Este precepto marca un límite temporal inamovible para el uso de la tecnología, y no hay excepciones en la regla respecto a este punto indeclinable.

El margen de acción del VAR finaliza en el instante en que el esférico se pone nuevamente en juego. Cualquier decisión previa se vuelve definitiva en ese momento, incluso si se comprueba posteriormente que fue incorrecta. Este lineamiento es un pilar del Protocolo VAR de la IFAB para evitar interrupciones anacrónicas en el desarrollo del juego, y así será en el Mundial 2026.

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Tras el reinicio, el colegiado solo tiene permitido realizar revisiones en escenarios sumamente específicos: errores por confusión de identidad o infracciones de tarjeta roja directa relacionadas con conductas violentas, como morder, escupir o emplear lenguaje y gestos ofensivos o humillantes. La anulación de goles no figura entre estas excepciones reglamentarias.

El árbitro tendrá una ardua tarea junto al VAR [Foto: Getty]

Procedimiento correcto para la revisión de goles y el VAR en el Mundial 2026:

El equipo del VAR analiza de forma automática cada gol marcado para verificar cuatro aspectos clave: posibles fueras de juego, faltas previas en la fase de ataque, balones que hayan salido del terreno o manos cometidas por el atacante. Sin embargo, todas estas comprobaciones deben concluirse antes de que se realice el saque de centro.

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Si se detecta un error, el árbitro principal debe ser notificado para evaluar las imágenes en el monitor o ratificar la recomendación antes de autorizar el reinicio. Una vez que pita la reanudación, la ventana de oportunidad para corregir la jugada del gol se cierra definitivamente. La FIFA no tendrá ningún ‘permitido’ en torno a ello en este Mundial 2026.

El precedente en Bolivia con el VAR para el Mundial 2026:

Un ejemplo histórico de incumplimiento de esta norma sucedió en noviembre de 2025 en Bolivia, específicamente en un duelo entre Aurora y Jorge Wilstermann correspondiente a la Copa Paceña. En dicha ocasión, el jugador Martín Barrón anotó en posición prohibida, gol que inicialmente fue validado. El conflicto surgió cuando el árbitro Bruno Vera, tras haber reanudado el partido, decidió detenerlo nuevamente para anular el tanto basándose en el fuera de juego inicial. Esta acción supuso una vulneración directa de las Reglas 8, 10 y 11, además del Protocolo VAR, constituyendo un error reglamentario grave al intentar modificar una decisión fuera del tiempo permitido.

Otras limitaciones insalvables del reglamento con el VAR para el Mundial 2026:

El reglamento es tan estricto que prohíbe revisar saques de banda o de esquina una vez ejecutados. Lo mismo ocurre si se descubre, tras el reinicio, que había una persona no autorizada en el campo al momento del gol; la normativa de la IFAB impide dar marcha atrás para garantizar la seguridad jurídica del resultado en ese punto del cronómetro.

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El VAR en el Mundial 2026: nuevas facultades, mismos límites

Pese a que la IFAB ha introducido cambios para el Mundial 2026 -permitiendo revisar segundas amarillas dudosas, errores de identidad o concesiones erróneas de córners-, la restricción de no intervenir tras la reanudación sigue siendo obligatoria. La premisa internacional busca proteger la fluidez del juego y evitar que los errores obvios generen un caos reglamentario minutos después de haber ocurrido. En definitiva, el VAR carece de autoridad para invalidar un gol tras el reinicio del juego.