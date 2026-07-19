Se jugó la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el resultado del partido fue la derrota de la Albiceleste y la victoria de La Roja, por lo que ya conocimos al Campeón del Mundo en esta edición. El marcador en New Jersey nos dejó un 1-0 por lo que ya se sabe cuál es el premio que se lleva a casa cada uno de ellos.

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El subcampeón pese a llevarse la derrota en el duelo, también regresará a casa con una medalla de segundo lugar y además un monto que le da la FIFA por 33 millones de dólares, un equivalente en pesos mexicanos a 577 millones 564 mil 680, aunque es una cantidad fuerte para un torneo, no reemplaza el hecho de haber caído en la final.

¿Cuánto dinero se lleva España?

Quienes sí están muy contentos son los españoles quienes levantaron la Copa del Mundo y además de llevarse esa medalla de primer lugar, ahora también reciben un premio muy cuantioso de una cifra histórica de 50 millones de dólares, que en pesos mexicanos sería un equivalente a 875 millones 050 mil; un gran triunfo para ellos.

Hay que mencionar que en el Mundial de Qatar 2022, el conjunto de la Albiceleste levantó el título y además se llevó un total de 42 millones de dólares, por lo que en esta ocasión subieron 8 millones de dólares más para este campeón del mundo. Es por esta razón que la cifra que se maneja es histórica en la FIFA.

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La primera ocasión que se dio un premio económico en la historia de las Copa del Mundo, fue precisamente en España 1982, entregando una cifra de $2.2 millones de dólares a la Selección de Italia, quien obtuvo ese campeonato, por lo que analizando con lo que ahora se entrega, sí es una cifra millonaria la que se reparte.

En síntesis