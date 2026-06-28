¿Cuánto dinero ganó México tras superar la fase de grupos del Mundial 2026?

México cerró una fase de grupos histórica en el Mundial 2026 con puntaje ideal y valla invicta. Además de clasificarse a los dieciseisavos de final, el Tri aseguró un importante premio económico otorgado por la FIFA.

México completó una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026 y la ilusión de toda la afición sigue creciendo. El equipo dirigido por Javier Aguirre ganó sus tres partidos, avanzó como líder de su zona y llega con mucha confianza al comienzo de la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo en la que, además, es uno de los países anfitriones.

Publicidad

Encuesta¿Crees que México puede ser campeón del mundo? ¿Crees que México puede ser campeón del mundo? YA VOTARON 0 PERSONAS

El Tri también consiguió un registro que ninguna otra selección pudo igualar en la primera fase del torneo. Fue el único equipo que ganó los tres encuentros sin recibir un solo gol. Tanto Argentina como Francia también sumaron nueve puntos de nueve posibles, pero ambos seleccionados concedieron goles. España, por su parte, terminó con la valla invicta, aunque no logró puntaje ideal tras empatar uno de sus tres compromisos.

Ahora, el seleccionado mexicano tendrá un nuevo desafío. El próximo martes, desde las 19:00 horas (CDMX), recibirá a Ecuador en el Estadio Azteca por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará en la pelea por el título.

Además del gran rendimiento deportivo, México también aseguró un importante premio económico por haber superado la fase de grupos. La FIFA entrega 11 millones de dólares a cada una de las selecciones que logran avanzar a la fase eliminatoria, una cifra que irá aumentando si el equipo continúa superando rondas.

Publicidad

Si el Tri logra vencer a Ecuador y clasifica a los octavos de final, el premio ascenderá a 15 millones de dólares, por lo que el incentivo económico también será un aspecto importante en cada instancia del certamen.

Así se reparten los premios económicos del Mundial 2026

Clasificar desde la fase de grupos: 11 millones de dólares.

11 millones de dólares. Octavos de final: 15 millones de dólares.

15 millones de dólares. Cuartos de final: 19 millones de dólares.

19 millones de dólares. Cuarto lugar: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Tercer lugar: 29 millones de dólares.

29 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Campeón: 50 millones de dólares.

En sintesis

Ganancia asegurada: Por clasificar a la fase de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección Mexicana se aseguró un premio económico de 11 millones de dólares .

Por clasificar a la fase de eliminación directa del Mundial 2026, la Selección Mexicana se aseguró un premio económico de . Próximo objetivo: Si el conjunto de Javier Aguirre logra vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final, la cifra de la recompensa ascenderá a los 15 millones de dólares al acceder a los octavos.

Si el conjunto de Javier Aguirre logra vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final, la cifra de la recompensa ascenderá a los al acceder a los octavos. Premio máximo en la mira: Los ingresos de la Federación Mexicana continuarán escalando con cada ronda superada; el campeón de esta Copa del Mundo se llevará una bolsa total de 50 millones de dólares.