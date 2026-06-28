Con porcentaje exacto: Un supercomputador revela al favorito de México vs. Ecuador por 16avos de final del Mundial

Opta llevó a cabo un análisis estadístico en el que colocó al Tri con más chances para avanzar a los octavos de final.

Comienzan los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026 y con ello también llegó el análisis estadístico del supercomputador de Opta. Este sistema predictivo impulsado por inteligencia artificial y datos reales reveló los porcentajes exactos de posibilidades que tiene cada selección de avanzar a los octavos de final.

Publicidad

Según Opta, México es claro favorito para avanzar a la siguiente instancia en su encuentro ante Ecuador con un 60,4% contra el 39,6% del seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece (clasificó como tercero del Grupo E por debajo de Alemania y Costa de Marfil).

Raúl Jiménez celebra su gol ante Sudáfrica (Getty Images)

Ahora bien, aunque el supercomputador da como favorito a México por rendimiento en la fase de grupos y localía, lo cierto es que no será sencillo superar a un equipo que viene de ganarle a Alemania y que tiene en sus filas a jugadores de la talla de Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) o Willian Pacho (PSG).

Publicidad

Por otro lado, el seleccionado que más diferencia de porcentaje tiene con su rival es Argentina. Opta le otorgó un 86,2% de posibilidades de avanzar contra apenas 13,8% de Cabo Verde, país que dio la sorpresa al clasificar como segundo en el grupo que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Los porcentajes de todos los partidos de 16avos de final del Mundial 2026

Argentina 86,2% x 13,8% Cabo Verde

86,2% x 13,8% Cabo Verde Inglaterra 83,6% x 16,4% RD Congo

83,6% x 16,4% RD Congo Francia 81,6% x Suecia 18,4%

81,6% x Suecia 18,4% España 79% x Austria 21%

79% x Austria 21% Alemania 78,5% x Paraguay 21,5%

78,5% x Paraguay 21,5% Estados Unidos 78,4% x Bosnia 21,6%

78,4% x Bosnia 21,6% Noruega 68,5% x Costa de Marfil 31,5%

68,5% x Costa de Marfil 31,5% Brasil 68,3% x Japón 31,7%

68,3% x Japón 31,7% Canadá 67,7% x Sudáfrica 32,3%

67,7% x Sudáfrica 32,3% Portugal 67,1% x Croacia 32,9%

67,1% x Croacia 32,9% Suiza 66,5% x Argelia 33,5%

66,5% x Argelia 33,5% Colombia 65,4% x Ghana 34,6%

65,4% x Ghana 34,6% Países Bajos 61% x Marruecos 39%

61% x Marruecos 39% México 60,4% x Ecuador 39,6%

60,4% x Ecuador 39,6% Bélgica 56,7% x Senegal 43,4%

56,7% x Senegal 43,4% Egipto 54% x Australia 46%

Todos los porcentajes son según el supercomputador de Opta.

En síntesis

México tiene 60,4% de probabilidades de avanzar frente a Ecuador según Opta.

de probabilidades de avanzar frente a Ecuador según Opta. Argentina registra 86,2% de opciones para superar a Cabo Verde en 16avos.

de opciones para superar a Cabo Verde en 16avos. Cabo Verde clasificó segundo en su grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita.