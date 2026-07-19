El capitán de la Selección Argentina disputará la final de la Copa del Mundo con 39 años. ¿Cuántos tendrá en la próxima cita mundialista?

Lionel Messi puede consagrarse bicampeón del Mundial este domingo 19 de julio. Argentina enfrentará a España por la gran final desde las 13:00 hs (CDMX) en Nueva York Nueva Jersey con la oportunidad de bordar su cuarta estrella.

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Cuando parecía que Qatar 2022 iba a ser la última Copa del Mundo de Leo, el astro argentino se mantuvo en forma y llegó al presente Mundial con 38 años (cumplió 39 en el transcurso), pero también con el nivel que siempre lo caracterizó.

Lionel Messi es el goleador de Argentina en el Mundial (Getty Images)

Ahora bien, los aficionados de Argentina se preguntan si existe la posibilidad de volver a disfrutar a Messi en un Mundial más. Aunque esto es muy difícil que suceda, aquí en Bolavip te contamos con cuántos años llegaría el ’10’.

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¿Cuántos años tendrá Lionel Messi en el Mundial 2030?

Tomando en cuenta que la próxima Copa del Mundo también se disputará entre junio y julio, Lionel Messi tendrá 42 años en el inicio de la cita mundialista y cumplirá 43 años en el transcurso de la competencia.

No obstante, su participación en el Mundial 2030 se presenta como algo improbable. De hecho, todo apunta a que Messi ya estará retirado para ese entonces.

En síntesis

Lionel Messi jugará la final del Mundial contra España el 19 de julio.

jugará la final del Mundial contra España el 19 de julio. Goleador de Argentina , el capitán cumplió 39 años durante este torneo.

, el capitán cumplió 39 años durante este torneo. Mundial 2030: el astro argentino tendría 42 años al comenzar la competencia.