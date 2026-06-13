¿Cuántos futbolistas nacidos en el extranjero juegan para Marruecos en el Mundial 2026?

Marruecos es una de las selecciones con menos jugadores oriundos del país que representan en esta Copa del Mundo.

El Mundial 2026 es histórico no solo por ser el primero que cuenta con 48 selecciones participantes, sino también porque se trata de la Copa del Mundo con más futbolistas nacidos afuera de los países que representan, con un total de 289.

Publicidad

Uno de los seleccionados que cuenta con más extranjeros en su lista de convocados es Marruecos. El campeón de África tiene una importante influencia europea en su plantilla y en total 19 de los 26 futbolistas convocados no nacieron en el país.

Los dos países que más aportaron a la lista de Marruecos fueron Francia y España, con seis cada uno. De hecho, algunas de sus principales figuras como Achraf Hakimi o Brahim Díaz nacieron en el Viejo Continente.

Achraf Hakimi, capitán de Marruecos, nació en España (Getty Images)

Publicidad

Los 19 futbolistas de Marruecos nacidos en el extranjero

España (6) : Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari y Ayoube Amaimouni.

: Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari y Ayoube Amaimouni. Francia (6) : Issa Diop, Reduana Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine.

: Issa Diop, Reduana Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine. Bélgica (3) : Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi.

: Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi. Países Bajos (3) : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat.

: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat. Canadá (1): Yassine Bounou.

¿Cuál es la selección del Mundial 2026 con más extranjeros?

Si bien la lista de Marruecos cuenta con un elevado número de futbolistas forasteros (19 de 26), el primer lugar del ranking del Mundial 2026 lo ocupa Curazao con 25 de 26 jugadores extranjeros convocados. Solamente Tahith Chong, delantero de Sheffield United, nació en Curazao.

En síntesis

289 futbolistas nacidos fuera de sus países compiten en el Mundial 2026.

nacidos fuera de sus países compiten en el Mundial 2026. Marruecos convocó a 19 futbolistas nacidos fuera de su territorio nacional.

convocó a nacidos fuera de su territorio nacional. Curazao registra la mayor cifra con 25 jugadores nacidos en el extranjero.