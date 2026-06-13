¿Dónde y en qué estadio juegan Brasil vs. Marruecos por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

La Verdeamarela y el campeón de África miden fuerzas en el mismo recinto que albergará la gran final el 19 de julio.

Las selecciones de Brasil y Marruecos se ven las caras este sábado en uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro corresponde al Grupo C, comenzará a las 16:00 hs (CDMX) y se disputará en el MetLife Stadium, oficialmente New York New Jersey Stadium durante la Copa del Mundo debido a regulaciones comerciales de la FIFA.

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Este estadio se utiliza mayoritariamente como recinto de NFL (futbol americano), pero desde su inauguración en 2010 ha albergado importantes encuentros de futbol, como por ejemplo las finales de la Copa América Centenario 2016 o del Mundial de Clubes 2025.

Vista exterior del Nueva York Nueva Jersey Stadium (Getty Images)

Características del estadio Nueva York Nueva Jersey

Capacidad : 82.566 espectadores.

: 82.566 espectadores. Ubicación : East Rutherford, en el complejo deportivo Meadowlands, a 8 kilómetros al oeste de la isla de Manhattan.

: East Rutherford, en el complejo deportivo Meadowlands, a 8 kilómetros al oeste de la isla de Manhattan. Tipo de césped : Natual Bermudagrass (variante Tahoma 31)*

: Natual Bermudagrass (variante Tahoma 31)* Equipos que juegan de local aquí : New York Giants y los New York Jets.

: New York Giants y los New York Jets. Año de inauguración: 2010.

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*Normalmente el césped de este estadio es artificial, pero fue removido y reemplazado por natural para el Mundial para cumplir con los estrictos estándares de la FIFA.

El MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026

El Estadio Nueva York Nueva Jersey (nombre oficial en el Mundial 2026) fue elegido para albergar la gran final el próximo 19 de julio. Además, este mismo recinto ya albergó la final del Mundial de Clubes 2025, partido en el que Chelsea venció a PSG.

Chelsea celebra el título del Mundial de Clubes 2025 en el MetLife Stadium (Getty Images)

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Todos los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el MetLife Stadium

Brasil vs. Marruecos | Fase de grupos | 13 de junio

| Fase de grupos | 13 de junio Francia vs. Senegal | Fase de grupos | 16 de junio

| Fase de grupos | 16 de junio Noruega vs. Senegal | Fase de grupos | 22 de junio

| Fase de grupos | 22 de junio Ecuador vs. Alemania | Fase de grupos | 25 de junio

| Fase de grupos | 25 de junio Panamá vs. Inglaterra | Fase de grupos | 27 de junio

| Fase de grupos | 27 de junio Partido de 16avos de final | 30 de junio de 2026

| 30 de junio de 2026 Partidos de octavos de final | 5 de julio

| 5 de julio Final | 19 de julio

En síntesis