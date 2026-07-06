El reconocido periodista analizó la eliminación de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca y explicó cuál fue, a su entender, el aspecto que terminó marcando la diferencia frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.

La eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 2026 sigue golpeando fuerte a la afición. La ilusión de hacer historia como local era enorme y el Estadio Azteca soñaba con ver al equipo avanzar a los cuartos de final, pero finalmente Inglaterra se quedó con la clasificación y puso fin al camino del Tri.

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Más allá del resultado, México dejó una buena imagen durante gran parte del encuentro. El equipo luchó hasta el final, compitió de igual a igual y por momentos fue superior, aunque frente a selecciones de ese nivel cualquier error suele pagarse muy caro y esta vez no fue la excepción.

Tras el partido, uno de los que analizó la eliminación fue David Faitelson. El periodista compartió su visión en redes sociales y aseguró que hubo un aspecto que terminó marcando la diferencia entre ambos equipos en un duelo tan parejo.

No hubo calidad para ganarle a los ingleses 🤔🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/yluYOLnl24 — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 6, 2026

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Para Faitelson, a México le faltó calidad para dar el golpe definitivo y eliminar a Inglaterra. Si bien destacó el trabajo realizado por Javier Aguirre y el esfuerzo de los futbolistas durante el torneo, sostuvo que la diferencia con las grandes potencias sigue estando en la jerarquía individual y en la necesidad de contar con más jugadores compitiendo en las mejores ligas del mundo.

El análisis de David Faitelson tras la eliminación de México

“Perdiendo como perdió hoy México, es totalmente esperanzador… Hay que formar más jugadores y mandarlos a las mejores ligas del mundo… No hay otro camino…”, escribió el periodista mexicano en sus redes sociales tras la dura derrota.

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“Volvimos a competir como siempre y a perder como siempre. Sólo que esta vez lo hicimos en casa, lo cual, notablemente era una ventaja. No la pudimos aprovechar porque la realidad es que no tenemos el futbol para hacerlo. Lo que Aguirre y este grupo de jugadores hicieron fue muy notable. Convirtieron una época de desgracia en una de esperanza. Hasta ahí alcanzó. Éste no es un fracaso”, agregó.

En sintesis

El periodista David Faitelson aseguró que a México le faltó calidad futbolística para eliminar a Inglaterra.

aseguró que a México le faltó para eliminar a Inglaterra. La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial 2026 tras disputar el encuentro en el Estadio Azteca .

quedó eliminada del Mundial 2026 tras disputar el encuentro en el . El analista elogió el trabajo de Javier Aguirre por convertir una época de desgracia en esperanza.