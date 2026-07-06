El delantero subió un posteo en sus redes sociales tras la dura eliminación de México del Mundial 2026 en manos de Inglaterra.

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras caer ante Inglaterra en el Estadio Azteca y se terminó el sueño de avanzar en la competición. La derrota dejó mucha tristeza entre los aficionados, que esperaban que la selección pudiera hacerse fuerte como local y continuar en la pelea por el título.

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Tras la eliminación, varios jugadores fueron señalados por su rendimiento, pero uno de los más criticados fue Santiago Giménez. El delantero ingresó durante los últimos minutos del encuentro con la misión de ayudar al equipo, aunque no logró cambiar la historia del partido y recibió cuestionamientos por parte de algunos sectores de la afición mexicana.

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Además, Giménez no pudo completar el partido debido a una lesión que sufrió sobre el final. El atacante tuvo que abandonar el campo de juego y México terminó disputando los últimos minutos con un jugador menos, una situación que complicó todavía más las posibilidades del equipo dirigido por su entrenador.

Luego de los estudios médicos, se confirmó que Santiago Giménez sufrió un esguince de segundo grado. La buena noticia es que no existe fractura, aunque el delantero tendrá un tiempo importante de recuperación: estará aproximadamente ocho semanas fuera de las canchas.

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El mensaje de Santiago Giménez tras la eliminación

Después de la eliminación, la lesión y las críticas recibidas, Santiago Giménez rompió el silencio en redes sociales con un breve mensaje dedicado a los aficionados mexicanos. El delantero no hizo referencia a su rendimiento, tampoco habló sobre el nivel del equipo ni se refirió a la lesión que lo mantendrá alejado de las canchas.

“Simplemente gracias mi México hermoso!!”, escribió el atacante, dejando únicamente un mensaje de agradecimiento al país y a todos los aficionados que acompañaron a la selección durante su participación en la competición internacional.

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