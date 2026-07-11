Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Se viene el último partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Los seleccionados de Argentina y Suiza se ven las caras desde las 19:00 hs (CDMX) en Kansas en busca de conseguir el boleto a las semifinales, instancia en la que enfrentarán al ganador del cruce entre Noruega e Inglaterra.
La Albiceleste -liderada por Lionel Messi– logró una remontada histórica ante Egipto en octavos de final para llegar a este partido, mientras que Suiza le ganó por penales a Colombia tras igualar sin goles en el tiempo regular.
Messi anotó un gol ante Egipto (Getty Images)
Sin dudas que este será un encuentro que nadie querrá perderse. No obstante, en territorio mexicano no va por TV abierta y solo se podrá sintonizar a través de ViX Premium. A continuación, conoce las opciones para ver el partido en otros países.
Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por país
- México: ViX.
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX.
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, mitelefe y Paramount+.
- Resto de Sudamérica: DIRECTV Sports (DSports), Disney+ Premium, Paramount+ y DGO. Dependiendo el país se suman otros canales locales.
- España: RTVE (La 1, RTVE Play), DAZN, Movistar+ y fuboTV.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, fuboTV, Tubi, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
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