Si Argentina le gana a Suiza: cuándo, dónde y contra quién juega en la semifinal del Mundial 2026

El camino de la Albiceleste en el certamen internacional de Norteamérica si elimina a los Rossocrociati en los Cuartos de Final.

En el marco de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas City. Ambos conjuntos van por la victoria ante un difícil rival.

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Más allá del complicado duelo que tendrán los dos conjuntos, ambos ya tienen trazado el camino en caso de avanzar de instancia. Y, de hecho, si consiguen el boleto entre los cuatro mejores de la competencia tienen todo listo para su próximo compromiso.

A spot in the Semi-finals is on the line…#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 11, 2026

Y es que luego de vencer a Noruega por 2-1 en la jornada de sábado pero más temprano, Inglaterra se metió en Semifinales y aguarda precisamente por la Albiceleste o los Rossocrociati. El duelo entre los Three Lions y el vencedor de este cotejo será el próximo miércoles 15 de julio desde las 13:00 horas (CDMX) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

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Cualquiera sea el rival, ninguno la tendrá fácil ante el grupo de jugadores conducidos por Thomas Tuchel y liderado por el delantero Harry Kane. En ese sentido, quien pase se medirá ante, de momento, el gran candidato a quedarse con el trofeo.

¿Cuántas veces estuvo Argentina en las Semifinales de la Copa del Mundo?

En caso de avanzar, Argentina estará entre los 4 mejores del mundo tras hacerlo en Uruguay 1930, México 1986, Italia 1990, Brasil 2014 y Qatar 2022. Lo curioso es que cada vez que llegó a esa instancia clasificó a la Final: Eliminó, en orden, a Estados Unidos, Bélgica, Italia, Países Bajos y Croacia.

En síntesis

El partido entre Argentina y Suiza se juega el sábado 11 de julio en Kansas City.

y Suiza se juega el sábado 11 de julio en Kansas City. El ganador enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio en Atlanta por semifinales.

el miércoles 15 de julio en Atlanta por semifinales. La selección inglesa venció 2-0 a Noruega con Thomas Tuchel y Harry Kane al frente.