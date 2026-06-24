Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Brasil por el Grupo C del Mundial 2026: TV y streaming online

Escocia y Brasil se enfrentarán este martes desde las 16:00 hs de la Ciudad de México por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro será clave para definir el desenlace de una zona que todavía tiene mucho por resolver, especialmente en los primeros puestos de la clasificación.
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En simultáneo también jugarán Marruecos y Haití. El seleccionado africano ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto caribeño llega eliminado y sin posibilidades matemáticas de avanzar. Por eso, en este grupo todavía resta definir quién terminará primero, quién será segundo y quién ocupará el tercer lugar.
Brasil lidera la zona y depende de sí mismo para mantenerse en lo más alto. Si la Verdeamarela derrota a Escocia y Marruecos también consigue una victoria frente a Haití, el primer puesto se definirá por diferencia de gol. En cambio, si ambos ganan o ambos empatan, los brasileños conservarán la cima del Grupo C gracias a la ventaja que poseen actualmente en la tabla.
Sin embargo, el panorama puede cambiar drásticamente si Brasil tropieza. En caso de perder ante Escocia y que Marruecos haga lo propio frente a Haití, el conjunto sudamericano caería hasta la tercera posición de la zona, quedando a la espera de su ubicación en la tabla de los mejores terceros para conocer su futuro en la competencia.
Horarios de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas
- Colombia, Perú y Ecuador: 17:00 horas
- México: 16:00 horas
- Estados Unidos (ET): 18:00 horas
- España: 00:00 horas (del día siguiente)
Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Brasil por TV y streaming
Sudamérica
- Argentina: Telefe, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Perú: América TV, DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Canal 5, Paramount+
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium
Centroamérica
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX El Salvador
- Guatemala: Tigo Sports Guatemala
- Honduras: Tigo Sports Honduras, FOX Honduras
- Nicaragua: Canal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- Panamá: RPC TV, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, FOX Panamá
México
- ViX
Estados Unidos
- FOX Network
- Telemundo
- fuboTV
- FOX One
- Telemundo Deportes En Vivo
España
- DAZN
- DAZN Mundial
- TVE La 1
- RTVE Play
- Movistar+
- fuboTV España
En sintesis
- Escocia y Brasil juegan hoy, miércoles 24 de junio (y no martes), por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026.
- El partido se disputará en el Estadio de Miami (Hard Rock Stadium) a las 16:00 horas (CDMX).
- La selección de Marruecos (4 pts) aún no está matemáticamente clasificada; pelea el liderato y los pases directos de la zona con Brasil (4 pts) y Escocia (3 pts).