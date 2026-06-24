Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Brasil por el Grupo C del Mundial 2026: TV y streaming online

Escocia y Brasil se enfrentan por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026 en un partido que puede ser decisivo para definir las posiciones finales de la zona. Con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego, ambos seleccionados buscarán sumar un triunfo.

Escocia y Brasil se enfrentarán este martes desde las 16:00 hs de la Ciudad de México por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro será clave para definir el desenlace de una zona que todavía tiene mucho por resolver, especialmente en los primeros puestos de la clasificación.

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En simultáneo también jugarán Marruecos y Haití. El seleccionado africano ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto caribeño llega eliminado y sin posibilidades matemáticas de avanzar. Por eso, en este grupo todavía resta definir quién terminará primero, quién será segundo y quién ocupará el tercer lugar.

Brasil lidera la zona y depende de sí mismo para mantenerse en lo más alto. Si la Verdeamarela derrota a Escocia y Marruecos también consigue una victoria frente a Haití, el primer puesto se definirá por diferencia de gol. En cambio, si ambos ganan o ambos empatan, los brasileños conservarán la cima del Grupo C gracias a la ventaja que poseen actualmente en la tabla.

Sin embargo, el panorama puede cambiar drásticamente si Brasil tropieza. En caso de perder ante Escocia y que Marruecos haga lo propio frente a Haití, el conjunto sudamericano caería hasta la tercera posición de la zona, quedando a la espera de su ubicación en la tabla de los mejores terceros para conocer su futuro en la competencia.

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Horarios de Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Colombia, Perú y Ecuador: 17:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos (ET): 18:00 horas

España: 00:00 horas (del día siguiente)

Dónde ver EN VIVO Escocia vs. Brasil por TV y streaming

Sudamérica

Argentina: Telefe, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, Disney+ Premium, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Perú: América TV, DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Canal 5, Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium

Centroamérica

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Canal 4, TCS GO, Tigo Sports, FOX El Salvador

Guatemala: Tigo Sports Guatemala

Honduras: Tigo Sports Honduras, FOX Honduras

Nicaragua: Canal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

Panamá: RPC TV, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, FOX Panamá

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México

ViX

Estados Unidos

FOX Network

Telemundo

fuboTV

FOX One

Telemundo Deportes En Vivo

España

DAZN

DAZN Mundial

TVE La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV España

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