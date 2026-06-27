Steve Clarke rompe contrato tras 7 años ante la eliminación de Escocia

Este sábado se definirían todos los clasificados a la ronda de dieciseisavos, donde la Selección de Escocia todavía se encontraba con posibilidades. Sin embargo, los resultados de este Grupo L terminaron con las ilusiones y el equipo terminó eliminado. Pero no fue todo, sino que ante esta noticia, Steve Clarke dimitió del cargo de entrenador.

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El seleccionador terminó con una etapa que para los escoceses fue muy buena, ya que duró siete años en el cargo y llevó a esta escuadra a vivir su primer Copa del Mundo, por lo que era muy querido por la afición del país. En 28 años, esta selección no había podido lograr este hito, siendo por ello una pieza clave para el plantel.

Despedida del DT de Escocia

La misma escuadra le reconoció que llevó a la clasificación de dos ocasiones consecutivas a esta plantilla a la Eurocopa. Por lo que también el DT dejó una carta donde justamente habló de todos estos logros que le deja a su gente y agradeció por lo que le ofrecieron con este tipo de competencia a nivel internacional.

“La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben, y fue un verdadero honor ser su entrenador. Gracias por haberme invitado y mucha suerte a mi sucesor”. Steve Clarke

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Esta despedida además sirvió para agradecerles a quienes estuvieron alentando durante el Mundial y se propusieron seguir trabajando en ello: “Los miles de personas que han viajado a Estados Unidos para celebrar el regreso a la Copa del Mundo, haciendo un importante compromiso financiero para ello, han demostrado una vez más ser embajadores excepcionales de nuestro país y de nuestro deporte nacional.”

En síntesis