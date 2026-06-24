¡Cuánta incertidumbre! En la jornada decisiva de la primera ronda, Escocia se muerde las uñas a la espera de conocer con claridad su devenir futbolístico en este Mundial 2026. En una zona donde no es favorito, se cumplió la lógica y no pudo hacer a un lado a sus contendientes como aspirante a los primeros lugares de la tabla.

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Hace instantes, el cuadro europeo cayó por 3-0 ante Brasil en el Hard Rock Stadium de Miami, con un doblete de Vinicius Jr y uno de Matheus Cunha. Además, al propio jugador del Madrid le anularon otro gol por una infracción en ataque. El conjunto de Steve Clark no hizo pie, no pudo lastimar a su rival ni llegar con demasiada claridad.

Al mismo tiempo, en el otro compromiso de la zona, Marruecos venció por 4-2 a Haití en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Bono en contra había puesto en ventaja a los centroamericanos, pero luego lo empató Hakimi. Isidor volvió a colocar al frente a los de Migné, hasta que Saibari puso todo de nuevo en tablas al entretiempo. Al final, Rahimi y Yassine decretaron el triunfo marroquí.

Escocia no puede con Brasil y cae en Miami [Foto: Getty]

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Con estos resultados, Brasil finalizó en el 1° puesto con 7 puntos, en tanto que Marruecos fue relegado al 2° lugar con 5 puntos. Por detrás, Escocia terminó en la 3° posición del Grupo C, con apenas 3 unidades, tras un triunfo y dos derrotas. Haití ya quedó eliminada del Mundial 2026 en primera fase y lo hizo sin conseguir victorias.

Bajo estas circunstancias, Brasil y Marruecos se clasificaron de manera directa a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por su parte, Escocia no queda aún eliminada pero deberá esperar a ver si queda entre los 8 mejores terceros. Se realizará una tabla con todos los doce equipos que finalicen en esa posición en sus zonas, y si los europeos ocupan los puestos de arriba, avanzarán a la próxima fase.

Escocia entre los mejores terceros y en el Grupo C del Mundial 2026: