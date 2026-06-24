¿Por qué no juega Billy Gilmour en Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026?

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles por la tercera y última jornada del Grupo C.

Escocia se juega la clasificación este miércoles a los dieciseisavos de final en el partido frente a Brasil. El encuentro contra el pentacampeón del mundo se lleva a cabo en el Estadio Miami y comienza a las 16:00hs (CDMX).

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Escocia le ganó por 1-0 a Haití en el debut del Mundial 2026 y luego perdió por 1-0 con Marruecos. El conjunto británico se juega todo frente a Brasil y tendrá que hacerlo sin Billy Gilmour, una de sus figuras que no está presente en la Copa del Mundo.

El motivo de la ausencia de Billy Gilmour

Billy Gilmour estaba destinado a ser un jugador clave para Escocia en el torneo. Sin embargo, el centrocampista se lesionó la rodilla derecha en un amistoso previo frente a Curazao del pasado 30 de mayo y el entrenador Steve Clarke tuvo que quitarlo de la convocatoria.

Escocia informó que Billy Gilmour sufrió un compromiso ligamentario severo en su rodilla derecha. Y por este motivo una de las figuras del equipo de Steve Clarke no puede jugar en el Mundial.

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Billy Gilmour ya tuvo problemas durante la temporada y se perdió varios partidos con el Napoli producto de una pubalgia. El centrocampista solo estuvo presente en 20 juegos con el equipo italiano.

En síntesis