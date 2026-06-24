El crack del Madrid brilló esta tarde, se metió entre los mejores y le mete presión a Messi. La lista completa.

La Selección de Brasil se reencontró con su futbol, se divirtió en Miami y abrochó su ansiada clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ goleó en su tercera presentación, sumó su segundo triunfo consecutivo y se quedó con el Grupo C. Así, volvió a ponerse el traje de candidato para esta edición de la Copa.

Publicidad

En un recinto colmado de aficionados de la ‘Verdeamarella’, goleó por 3-0 a Escocia con una contundente actuación que pudo ser de una mayor diferencia en el marcador. La gran figura del triunfo fue Vinicius Jr, que anotó un doblete y recibió el premio de “MVP”. Incluso, le anularon un potencial tercer gol por una presunta falta suya en ofensiva.

En los dos casos, a los 7 y 48 minutos del primer tiempo en el Hard Rock Stadium, Vinicius Jr aprovechó dos errores defensivos de Escocia y marcó el primer y segundo gol de Brasil. Más tarde, Matheus Cunha fue el encargado de decorar el resultado y liquidar la victoria del ‘Scratch’, para meterse en la siguiente ronda del Mundial 2026 y seguir soñando.

La definición de Vini para vencer a Escocia [Foto: Getty]

Publicidad

Con los dos tantos de Vinicius Jr en Brasil vs. Escocia, el delantero alcanzó los 4 goles en esta Copa del Mundo. De este modo, igualó la línea de Erling Haaland y Kylian Mbappé, las otras dos jóvenes estrellas que juegan y convirtieron en el Mundial 2026. Además, quedó a un gol de distancia de Lionel Messi, que encabeza la tabla de goleo con 5.

En este sentido, no solo Vinicius Jr se prendió en la tabla de goleo de la Copa del Mundo. Matheus Cunha se trepó al tercer escalón del listado de artilleros, equiparando la línea de Jonathan David, Johan Mazambi y Deniz Undav. Los brasileños se cuelan de lleno en la lucha individual tras la abrumadora victoria ante Escocia en Miami.

La tabla de goleo del Mundial 2026 tras el doblete de Vinicius Jr:

Estos son los máximos anotadores de la fase de grupos de esta Copa Mundial de la FIFA, con Vini Jr como escolta:

Publicidad