Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Está todo listo para la última ceremonia inaugural del Mundial 2026. Este viernes desde las 19:00hs del Centro de México, Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en un histórico partido que nadie se querrá perder. Por ese motivo, a continuación te contamos todas las opciones disponibles para sintonizar el compromiso.

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La buena noticia para el territorio mexicano es que se contará con más de una alternativa para disfrutar del duelo del segundo turno del día. En ese sentido, las alternativas de Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno serán las que tendrán a disposición los espectadores para sintonizar el show.

Estados Unidos y Paraguay son parte del Grupo D que también integran Turquía y Australia. Se trata de una de las zonas más igualadas de todas, por lo que comenzar con el pie derecho y una victoria bajo el brazo sería de gran alivio para ambos seleccionados de cara a lo que sigue en la competencia.

Estados Unidos consiguió clasificar al Mundial de manera directa y sin tener que lastimarse en las Eliminatorias por ser uno de los tres países organizadores del evento junto a México y Canadá. Por su parte, Paraguay completó una exitosa etapa en la dura competencia sudamericana y obtuvo el pasaje a la cita máxima de manera directa.

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¿Quién transmite Estados Unidos vs. Paraguay?

Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+, Telefe

TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+, Telefe Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Las Estrellas

Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Las Estrellas Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Disney+, Caracol TV, RCN Televisión

DSports, DGO, Win Sports, Disney+, Caracol TV, RCN Televisión Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+

Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Perú: América Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+, TV 360

América Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+, TV 360 España: DAZN, Movistar+

DAZN, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Tubi, FOX One, Futbol de Primera Radio

En síntesis