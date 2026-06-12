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Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay por la Fase de Grupos del Mundial 2026: TV y streaming online

Repasa la información más destacada para no perderte un interesante encuentro.

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en un imperdible encuentro.
© GETTY IMAGESEstados Unidos y Paraguay se enfrentan en un imperdible encuentro.

Está todo listo para la última ceremonia inaugural del Mundial 2026. Este viernes desde las 19:00hs del Centro de México, Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en un histórico partido que nadie se querrá perder. Por ese motivo, a continuación te contamos todas las opciones disponibles para sintonizar el compromiso.

La buena noticia para el territorio mexicano es que se contará con más de una alternativa para disfrutar del duelo del segundo turno del día. En ese sentido, las alternativas de Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno serán las que tendrán a disposición los espectadores para sintonizar el show.

Estados Unidos y Paraguay son parte del Grupo D que también integran Turquía y Australia. Se trata de una de las zonas más igualadas de todas, por lo que comenzar con el pie derecho y una victoria bajo el brazo sería de gran alivio para ambos seleccionados de cara a lo que sigue en la competencia.

Estados Unidos consiguió clasificar al Mundial de manera directa y sin tener que lastimarse en las Eliminatorias por ser uno de los tres países organizadores del evento junto a México y Canadá. Por su parte, Paraguay completó una exitosa etapa en la dura competencia sudamericana y obtuvo el pasaje a la cita máxima de manera directa.

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¿Quién transmite Estados Unidos vs. Paraguay?

  • Argentina: TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Disney+, Telefe
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • México: Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno, Las Estrellas
  • Colombia: DSports, DGO, Win Sports, Disney+, Caracol TV, RCN Televisión
  • Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+
  • Perú: América Televisión, DSports, DGO, Paramount+, Disney+, TV 360
  • España: DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Tubi, FOX One, Futbol de Primera Radio

En síntesis

  • Estados Unidos y Paraguay jugarán este viernes por el Mundial 2026 en Norteamérica.
  • En México, el compromiso será transmitido por Canal 5, TUDN, ViX y Azteca.
  • El partido iniciará a las 19:00hs del Centro de México en la jornada inaugural.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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