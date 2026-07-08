Ya están definidos los cruces de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Candidatos como Argentina, Francia, España o Inglaterra siguen adelante en el certamen, pero algunas de sus estrellas más importantes llegan condicionadas a esta instancia por riesgo de suspensión.

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Como es sabido, si un futbolista recibe dos tarjetas amarillas en partidos diferentes recibe una sanción de un partido. En este contexto, algunas figuras que ya fueron amonestadas en la fase eliminatoria jugarán condicionadas sus respectivos encuentros de cuartos de final.

Granit Xhaka recibe una tarjeta amarilla en los octavos de final ante Colombia (Getty Images)

El seleccionado que corre más riesgo es Marruecos con cinco apercibidos, entre ellos su capitán, Hakimi Achraf. No obstante, en el resto de equipos hay estrellas como Michael Olise (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra) o Granit Xhaka (Suiza) que también corren riesgo de perderse una hipotética semifinal.

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Los apercibidos de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia : Manu Koné, Michael Olise y Bradley Barcola.

: Manu Koné, y Bradley Barcola. Marruecos : Hakimi Achraf , Issa Diop, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss.

: , Issa Diop, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi y Bilal El Khannouss. España : Ferran Torres .

: . Noruega : Antonio Nusa.

: Antonio Nusa. Inglaterra : Declan Rice , Jude Bellingham y Nico O’Reilly.

: , y Nico O’Reilly. Argentina : Gonzalo Montiel.

: Gonzalo Montiel. Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.

Los cruces confirmados de cuartos de final del Mundial 2026

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Suiza

En síntesis

Marruecos tiene cinco jugadores apercibidos para cuartos, incluyendo a su capitán Hakimi Achraf .

tiene cinco jugadores apercibidos para cuartos, incluyendo a su capitán . Jude Bellingham , Michael Olise y Granit Xhaka podrían perderse una hipotética semifinal por sanción.

, y podrían perderse una hipotética semifinal por sanción. Gonzalo Montiel es el único futbolista de Argentina que jugará condicionado por tarjetas amarillas.