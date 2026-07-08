Un periodista argentino reveló que se cruzó con el histórico delantero mexicano durante el partido de Argentina y Egipto.

La Selección argentina protagonizó uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. En los octavos de final, el equipo de Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo frente a Egipto y quedó al borde de la eliminación. Sin embargo, reaccionó a tiempo y logró una remontada inolvidable para quedarse con el triunfo y el boleto a la siguiente instancia.

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En un cierre electrizante, Argentina dio vuelta el resultado en menos de 15 minutos con una ráfaga de tres goles que cambió por completo la historia del encuentro. Con esa reacción, el vigente campeón del mundo se metió entre los ocho mejores del certamen y ahora afrontará los cuartos de final con la ilusión intacta de defender el título.

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Mientras el estadio vibraba con la remontada argentina, en la tribuna de prensa también se vivió un momento de máxima tensión. El periodista argentino Horacio Balassone reveló que compartía el sector con el equipo de Fox Internacional Estados Unidos, donde comentaban el encuentro el exfutbolista neerlandés Clarence Seedorf y el mexicano Javier “Chicharito” Hernández.

El cruce entre Chicharito Hernández y Horacio Balassone

Balassone contó que, durante gran parte del partido, Chicharito cuestionó con insistencia la decisión arbitral de anular el gol de Egipto por la infracción previa sobre Lisandro Martínez. Según el periodista, el exatacante mexicano consideraba incorrecto el fallo y no ocultó su fastidio durante la transmisión.

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“Chicharito Hernández estuvo todo el tiempo protestando y planteando que era un dislate, que se trataba de otro fútbol y poco menos de un atraco, la falta que le cometen a Lisandro Martínez, en el inicio del gol de Egipto que luego anularon”, expresó.

Balassone aseguró que esa postura le hizo sentir que el exjugador de México deseaba la eliminación de la Selección argentina del certamen: “Chicharito quería la derrota de la Argentina”.

El momento de mayor tensión llegó cuando Enzo Fernández marcó de cabeza el gol de la victoria. Balassone reconoció que, aunque habitualmente no festeja los goles mientras trabaja, esta vez reaccionó de manera diferente: “Yo no soy de gritar goles, pero me saqué y se me ocurrió decirle a Chicharito: ‘Somos muy grandes’. Le grité el gol en la cara, mientras Seedorf se reía al lado”.

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Balassone cerró la anécdota con una última reflexión sobre lo ocurrido: “No estoy de acuerdo con la chicana contra los mexicanos, pero Chicharito me recontra sacó. Después, antes de irse, se me acercó y me dijo al oído: ‘Ustedes son campeones del mundo pero son malas personas’. La tiene recontra adentro Chicharito”.

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