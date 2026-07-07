Quién es el árbitro de Suiza vs. Colombia por los octavos de final del Mundial 2026

Suiza y Colombia se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. Conoce detalles sobre el árbitro principal.

Suiza y Colombia se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 14:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Vancouver.

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Para estos partidos tan decisivos ya empiezan a dirigir los árbitros más considerados por la Comisión de Árbitros de la FIFA. De esta manera, el salvadoreño Iván Barton fue el elegido para impartir justicia en el juego entre Suiza y Colombia.

El perfil del árbitro

Iván Barton nació en Santa Ana, El Salvador, el 27 de enero de 1991. Es árbitro internacional desde 2018 y dirige en la Primera División de El Salvador, además de haber comenzado desde agosto de 2023 a impartir justicia en la Liga Profesional Saudí.

Más allá del futbol, el silbante tiene formación académica en Ciencias Químicas por la Universidad de El Salvador, donde también se desempeñó como profesor de Química Orgánica. El salvadoreño es un árbitro con presencia fuerte en el campo, de esos que imponen respeto desde el primer minuto y no se dejan llevar por la presión del partido o de los jugadores.

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Iván Barton en el Mundial 2026 (Getty Images)

Este es el tercer encuentro que dirige Iván Barton en la actual Copa del Mundo. Su debut fue en la victoria de Paraguay por 1-0 ante Turquía y el segundo juego fue el empate 1-1 entre Japón y Suecia. Esta es la segunda vez que el salvadoreño está en un Mundial.

Iván Barton nunca dirigió ni a Suiza ni a Colombia, por lo que será la primera vez que se involucre en un partido de estas dos selecciones. Ambos países esperan que no se produzca ninguna polémica y todo resulte bajo la normalidad.

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La terna arbitral completa

Árbitro: Iván Barton

Asistente 1: David Moran

Asistente 2: Antonio Pupiro

Cuarto árbitro: Katia García

Quinto árbitro: Sandra Ramírez

VAR: Guillermo Pacheco

AVAR: Armando Villarreal

SVAR: Ivan Bebek

En síntesis