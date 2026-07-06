El joven futbolista dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de la derrota del Tri ante Inglaterra en el Azteca.

La eliminación de México del Mundial 2026 sigue dejando una profunda tristeza entre jugadores y aficionados. El golpe todavía está muy presente y, después de la ilusión que despertó el equipo durante el torneo, el dolor por la despedida continuará durante varios días.

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El Tri demostró que estaba para competir de igual a igual con las mejores selecciones. A lo largo del certamen ofreció buenos rendimientos y estuvo a la altura de las circunstancias, pero no le alcanzó para seguir avanzando. Los errores ante Inglaterra en momentos claves, perjudicaron al equipo.

Con el paso de las horas, los futbolistas que representaron a México comienzan a expresarse en redes sociales. Poco a poco, varios integrantes del plantel han compartido mensajes de agradecimiento y reflexión tras el final de la participación mundialista.

Uno de ellos fue Gilberto Mora. Con apenas 17 años, la joven promesa del futbol mexicano completó un gran Mundial y dejó muy buenas sensaciones cada vez que le tocó estar en el campo. Su rendimiento confirmó que es una de las grandes apuestas del futuro del Tri.

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A través de sus redes sociales, Mora publicó un emotivo mensaje para los aficionados: “Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo. Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió el mediocampista en su cuenta de Instagram.

Gilberto Mora ahora define su futuro

Tras su destacada actuación en el Mundial 2026, Gilberto Mora también deberá resolver su futuro a nivel de clubes. El juvenil renovó recientemente su vínculo con Xolos de Tijuana, aunque su crecimiento no ha pasado desapercibido y varios equipos importantes de Europa siguen de cerca su situación.

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