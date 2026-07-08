Le preguntamos a la IA que equipo se iba a quedar con el torneo tras confirmarse los clasificados a los cuartos de final.

El Mundial 2026 empieza a llegar a su etapa final y la definición está cada vez más cerca. Después de 97 partidos disputados, solamente quedan ocho selecciones que todavía mantienen vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo. La fase de eliminación directa dejó grandes emociones y resultados inesperados.

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Francia eliminó a Paraguay, Inglaterra consiguió una victoria ante México en el Estadio Azteca, Noruega dio el gran batacazo frente a Brasil, Bélgica goleó a Estados Unidos, España se quedó con el triunfo ante Portugal, Marruecos goleó a Canadá, Argentina consiguió una agónica remontada ante Egipto y Suiza dio la sorpresa eliminando a Colombia.

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Con los ocho mejores equipos del torneo ya definidos, el Mundial entra en una etapa donde cada partido será una final. Grandes candidatos, selecciones históricas y una revelación como la Noruega de Erling Haaland buscarán quedarse con un lugar entre los cuatro mejores del mundo y seguir avanzando hacia la gran final.

Desde mañana comenzará una nueva fase del torneo y se definirán cuáles serán los cuatro equipos que tendrán chances de pasar a la siguiente ronda del certamen internacional.

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Ante este panorama, le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuáles serán sus equipos elegidos para avanzar en los cuartos de final, pero también quiénes serán los ganadores de las semifinales y cuál será la selección que terminará coronándose campeona del Mundial 2026.

El análisis de la IA de Gemini: sus predicciones para el Mundial 2026

“El Mundial 2026 ha entrado en su etapa más dramática y los cruces de cuartos de final prometen ser de antología. Con potencias consolidadas, rachas históricas y sorpresas como la Noruega de Erling Haaland, el panorama está totalmente abierto”, escribió en primer lugar.

“En los cuartos de final, Francia logrará imponerse ante Marruecos gracias a la jerarquía individual de sus futbolistas en los momentos decisivos, mientras que España superará a Bélgica por su dominio de la posesión, su funcionamiento colectivo y una defensa que atraviesa un momento histórico”, siguió.

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“Por el otro lado del cuadro, Argentina avanzará ante Suiza luego de demostrar carácter en los partidos más importantes y por la experiencia de un equipo acostumbrado a jugar bajo presión. Inglaterra, en tanto, derrotará a Noruega en un duelo marcado por el talento de Erling Haaland y las grandes figuras inglesas, pero el equilibrio del plantel de Thomas Tuchel será determinante”, explicó.

“Según la Inteligencia Artificial, las semifinales tendrían dos grandes partidos: España vs. Francia y Argentina vs. Inglaterra. La selección española conseguiría eliminar a Francia en una batalla táctica donde su solidez defensiva y su control del juego serían claves. Argentina, por su parte, volvería a imponerse ante Inglaterra en un duelo histórico gracias a su experiencia y al liderazgo de Lionel Messi”, reveló.

Por último dio su veredicto: “Finalmente, la gran final del Mundial 2026 sería entre España y Argentina. La IA de Gemini proyecta que España se consagrará campeona del mundo por su funcionamiento colectivo, su fortaleza defensiva y un equipo que llega en el punto justo de madurez para conquistar el título en Nueva York/Nueva Jersey”.

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