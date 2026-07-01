Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Enterate qué canal transmite el partido y cómo verlo en vivo por streaming desde México, Centroamérica, Sudamérica, España y Estados Unidos.

Desde las 10:00 hs de la CDMX, se juega otro de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un encuentro que México seguirá muy de cerca porque de allí saldrá su próximo rival. Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan en el Estadio de Atlanta con el objetivo de conseguir un lugar en los octavos de final y luego medirse ante el Tri el próximo domingo en la Ciudad de México.

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La selección inglesa parte como favorita por la calidad de su plantel y el gran presente de varias de sus figuras. Sin embargo, sabe que no puede confiarse ante un rival que ya demostró que está preparado para competir de igual a igual en este Mundial.

República Democrática del Congo, por su parte, intentará dar uno de los grandes batacazos del torneo. Los africanos llegaron a esta instancia tras empatar con Portugal, caer frente a Colombia y cerrar la fase de grupos con un importante triunfo sobre Uzbekistán, resultados que les permitieron seguir en carrera.

El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final y tendrá un desafío aún mayor frente a México, que logró la clasificación tras dejar en el camino a Ecuador. Por eso, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre seguirá atentamente cada detalle de este compromiso.

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Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por país

México: ViX.

ViX. Centroamérica: Costa Rica (FOX+), Guatemala (TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala y FOX Guatemala), El Salvador (Tigo Sports El Salvador), Honduras (Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, HRN y FOX Honduras), Nicaragua (Tigo Sports Nicaragua).

Costa Rica (FOX+), Guatemala (TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala y FOX Guatemala), El Salvador (Tigo Sports El Salvador), Honduras (Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, HRN y FOX Honduras), Nicaragua (Tigo Sports Nicaragua). Sudamérica: Argentina (DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+), Brasil (CazéTV y Disney+ Premium), Chile (DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+), Colombia (Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play y Paramount+), Ecuador (Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+), Perú (DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+), Bolivia (Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV), Paraguay (GEN y Trece Unicanal), Uruguay (DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+), Venezuela (DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter).

Argentina (DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+), Brasil (CazéTV y Disney+ Premium), Chile (DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+), Colombia (Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play y Paramount+), Ecuador (Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+), Perú (DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+), Bolivia (Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV), Paraguay (GEN y Trece Unicanal), Uruguay (DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+), Venezuela (DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter). Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes.

FOX Network, Telemundo, fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes. España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y DAZN Mundial.

Horario de Inglaterra vs. RD Congo por país

México (CDMX): 10:00 horas.

10:00 horas. Centroamérica: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas.

Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas. Sudamérica: Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas; Bolivia, Venezuela y Chile: 12:00 horas; Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:00 horas.

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas; Bolivia, Venezuela y Chile: 12:00 horas; Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:00 horas. Estados Unidos (ET): 12:00 horas.

12:00 horas. España: 18:00 horas.

En sintesis

Inglaterra y República Democrática del Congo definen el próximo rival del seleccionado de México.

y definen el próximo rival del seleccionado de México. El ganador de este cruce enfrentará al conjunto de Javier Aguirre el próximo domingo.

el próximo domingo. La plataforma ViX cuenta con los derechos de transmisión en vivo para el territorio mexicano.