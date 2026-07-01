Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final del Mundial 2026: TV y streaming online

Desde las 10:00 hs de la CDMX, se juega otro de los partidos correspondientes a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un encuentro que México seguirá muy de cerca porque de allí saldrá su próximo rival. Inglaterra y República Democrática del Congo se enfrentan en el Estadio de Atlanta con el objetivo de conseguir un lugar en los octavos de final y luego medirse ante el Tri el próximo domingo en la Ciudad de México.
La selección inglesa parte como favorita por la calidad de su plantel y el gran presente de varias de sus figuras. Sin embargo, sabe que no puede confiarse ante un rival que ya demostró que está preparado para competir de igual a igual en este Mundial.
República Democrática del Congo, por su parte, intentará dar uno de los grandes batacazos del torneo. Los africanos llegaron a esta instancia tras empatar con Portugal, caer frente a Colombia y cerrar la fase de grupos con un importante triunfo sobre Uzbekistán, resultados que les permitieron seguir en carrera.
El ganador del encuentro avanzará a los octavos de final y tendrá un desafío aún mayor frente a México, que logró la clasificación tras dejar en el camino a Ecuador. Por eso, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre seguirá atentamente cada detalle de este compromiso.
Dónde ver EN VIVO Inglaterra vs. RD Congo por país
- México: ViX.
- Centroamérica: Costa Rica (FOX+), Guatemala (TeleOnce Guatemala, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala y FOX Guatemala), El Salvador (Tigo Sports El Salvador), Honduras (Telecadena 7 y 4, DTVC+, Tigo Sports Honduras, HRN y FOX Honduras), Nicaragua (Tigo Sports Nicaragua).
- Sudamérica: Argentina (DIRECTV Sports, DGO, Flow Sports y Paramount+), Brasil (CazéTV y Disney+ Premium), Chile (DIRECTV Sports Chile, DGO y Paramount+), Colombia (Caracol TV, RCN, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play y Paramount+), Ecuador (Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+), Perú (DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+), Bolivia (Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV), Paraguay (GEN y Trece Unicanal), Uruguay (DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+), Venezuela (DIRECTV Sports Venezuela, DGO e Inter).
- Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, fuboTV, FOX One y Telemundo Deportes.
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y DAZN Mundial.
Horario de Inglaterra vs. RD Congo por país
Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Inglaterra vs. RD Congo por los 16vos de final según la IA
- México (CDMX): 10:00 horas.
- Centroamérica: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas.
- Sudamérica: Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas; Bolivia, Venezuela y Chile: 12:00 horas; Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 13:00 horas.
- Estados Unidos (ET): 12:00 horas.
- España: 18:00 horas.
En sintesis
- Inglaterra y República Democrática del Congo definen el próximo rival del seleccionado de México.
- El ganador de este cruce enfrentará al conjunto de Javier Aguirre el próximo domingo.
- La plataforma ViX cuenta con los derechos de transmisión en vivo para el territorio mexicano.