Quién es el árbitro de Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Perfil y trayectoria del juez designado para dirigir el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo en Miami.

Francia se mide con Inglaterra en un atractivo duelo por el tercer puesto del Mundial 2026. Ambos combinados cuentan con estrellas de primer nivel, pero se quedaron a las puertas de la gran final y tendrán que conformarse con luchar por el último lugar del podio.

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Esta será la última presentación de los dos seleccionados en la Copa del Mundo 2026 y el árbitro designado para este partido es el venezolano Jesús Valenzuela, un juez con experiencia que ya dirigió tanto en la presente cita mundialista como en Qatar 2022.

Jesús Valenzuela dirigirá el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 (Getty Images)

Datos personales y formación de Jesús Valenzuela

Nombre completo: Jesús Noel Valenzuela Sáez.

Jesús Noel Valenzuela Sáez. Fecha y lugar de nacimiento: 24 de noviembre de 1983 (Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela).

24 de noviembre de 1983 (Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela). Profesión externa: Licenciado en Administración.

Licenciado en Administración. Insignia FIFA: Es árbitro internacional desde 2013.

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El camino de Valenzuela comenzó en el arbitraje de su estado natal, pasando al escalafón nacional hasta su gran debut en la Primera División Venezolana en la temporada 2011-2012. Gracias a su excelente desempeño y perfil estricto pero comunicativo, fue sumando experiencia rápidamente.

Trayectoria y ascenso en el arbitraje

A nivel continental, es considerado uno de los referentes actuales. En 2021, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo reconoció como el mejor árbitro de la CONMEBOL. Ha dirigido una importante cantidad de partidos en competiciones de la región, incluyendo instancias cruciales de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el Preolímpico, la Copa América y eliminatorias mundialistas.

Experiencia en Copas del Mundo

El nombre de Jesús Valenzuela quedará plasmado en los libros de historia del deporte venezolano por sus récords en los Mundiales:

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Qatar 2022: Fue el segundo venezolano en la historia en dirigir en una Copa del Mundo (el primero fue Vicente Llobregat en Alemania 1974). En Qatar, comandó el cerrado encuentro de fase de grupos entre Inglaterra y Estados Unidos (0-0) , y luego estuvo encargado de dirigir en los octavos de final.

Fue el segundo venezolano en la historia en dirigir en una Copa del Mundo (el primero fue Vicente Llobregat en Alemania 1974). En Qatar, comandó el cerrado encuentro de fase de grupos entre , y luego estuvo encargado de dirigir en los octavos de final. Norteamérica 2026: Valenzuela se consagró como el primer árbitro venezolano en participar en dos Mundiales diferentes. Además de haber dirigido en las fases previas (como el cruce entre Australia y Turquía), la FIFA le encomendó la enorme responsabilidad del partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, que se disputa en el Estadio Miami este 18 de julio de 2026.

Cuerpo arbitral completo de Francia vs. Inglaterra