¿Cuánto dinero ganó Francia por quedarse con el cuarto puesto del Mundial 2026?

Los Bleus cayeron ante los Three Lions en el duelo del Tercer Puesto del certamen internacional de Norteamérica.

En el marco del encuentro por el Tercer Puesto de la Copa del Mundo 2026, Inglaterra goleó 6-4 a Francia en un duelo cambiante en el Hard Rock Stadium de Miami con anotaciones de Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham y Bukayo Saka en tres oportunidades.

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Tras el compromiso, más allá de la derrota, los Bleus se llevarán un jugoso premio económico por parte de la FIFA. Según los informes del ente madre del futbol mundial, el cuadro galo se llevará 27 millones de dólares por el cuarto lugar, dos menos que su rival de turno, que embolsará 29 millones.

En tanto, cabe remarcar que el subcampeón ganará 33 millones de dólares, mientras que el ganador de la definición se quedará con 50 millones. El desembolso total para todas las selecciones alcanza la increíble cifra de 655 millones de dólares.

Kylian Mbappé y todo Francia sufrieron una dura derrota ante Inglaterra. [Foto: Getty Images]

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El desglose de premios continúa de la siguiente manera: los equipos que finalicen entre el quinto y el octavo lugar obtendrán 19 millones de dólares. Los ubicados en el noveno al decimosexto puesto percibirán 15 millones, entre el 17° y el 32° el premio será de 11 millones y quienes terminen entre el 33° y el 48° lugar recibirán 9 millones.

Por otro lado, para esta edición, cada federación que accedió al torneo contará con un aporte adicional de 2,5 millones para cubrir gastos de preparación y concentración, garantizando un ingreso mínimo de 10,5 millones a todas las selecciones. Es la primera vez que el premio mínimo es tan alto.

Los premios económicos del Mundial 2026

Campeón : 50 millones de dólares

: 50 millones de dólares Subcampeón : 33 millones de dólares

: 33 millones de dólares Tercer puesto : 29 millones de dólares

: 29 millones de dólares Cuarto puesto : 27 millones de dólares

: 27 millones de dólares 5º – 8º puesto (Cuartos de Final) : 19 millones de dólares

: 19 millones de dólares 9º – 16º puesto (Octavos de Final) : 15 millones de dólares

: 15 millones de dólares 17º – 32º puesto (16avos de Final) : 11 millones de dólares

: 11 millones de dólares 33º – 48º puesto (Fase de Grupos): 9 millones de dólares

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En síntesis