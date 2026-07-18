¿Quién gana la Bota de Oro del Mundial 2026 si Lionel Messi y Kylian Mbappé empatan en goles?

El astro argentino y la estrella francesa luchan por ser el máximo goleador del certamen internacional de Norteamérica.

La Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y apenas queda la gran Final entre España y Argentina este domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Allí se conocerá al ganador del torneo.

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Sin embargo, otra cuestión que los equipos y aficionados también prestan una especial atención es al goleador del torneo. Y en esta edición del 2026 hay una férrea carrera entre el delantero Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia.

En esta jornada de sábado se disputó el partido del Tercer Puesto entre Francia e Inglaterra. Tras un primer tiempo brillante de los Three Lions, que llegaron a liderar el marcador por 4-0, en el segundo el partido dio un vuelco de 180° para que los Bleus achican la distancia al poner 4-3 para terminar cayendo 6-4.

🔥 ¡DOBLETE DE MBAPPÉ! 🇫🇷⚽ Francia pone el 3-4… ¡ESTO TODAVÍA NO SE ACABA! 😱



Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar

Este sábado a las 2:50 pm

EN EXCLUSIVA por ViX📲 #ElMundialEsNuestro #TodoElMundialPorViX pic.twitter.com/5FbVvUE1LD — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 18, 2026

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Lo importante para los jugadores mencionados es que, a falta de la Final, el delantero galo se estaría quedando con la Bota de Oro al llegar a 10 goles y 4 asistencias. En tanto, estaría relegando a al astro argentino, que tiene 8 goles y 4 asistencias.

Si Messi marca tres goles pasará al galo y será el ganador, pero más allá de esa hazaña, incluso haciendo dos tantos el premio se lo quedará el jugador del Real Madrid. Y es que según el reglamento, los criterios de desempate para conocer al goleador del torneo son las asistencias y minutos disputados.

En esa vía, Si Messi hace dos goles, quedarán empatados en goles y asistencias, pero quedaría si o si debajo del francés en minutos disputados del torneo. Cabe recordar que el delantero del Inter Miami fue suplentes ante Jordania y ahí quedó relegado en esta carrera ante el jugador.

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Máximos goleadores de la Copa del Mundo

22 – Kylian Mbappé (Francia)

21 – Lionel Messi (Argentina)

16 – Miroslav Klose (Alemania)

15 – Ronaldo (Brasil)

14 – Gerd Müller (Alemania)

14 – Harry Kane (Inglaterra)

13 – Just Fontaine (Francia)

12 – Pelé (Brasil)

11 – Sandor Kocsis (Hungría)

11 – Jürgen Klinsmann (Alemania)

11 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

En síntesis