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Mundial 2026

¿Quién gana la Bota de Oro del Mundial 2026 si Lionel Messi y Kylian Mbappé empatan en goles?

El astro argentino y la estrella francesa luchan por ser el máximo goleador del certamen internacional de Norteamérica.

Lionel Messi y Kylian Mbappé luchan por ser el máximo goleador del Mundial 2026
© GeminiLionel Messi y Kylian Mbappé luchan por ser el máximo goleador del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 está llegando a su fin y apenas queda la gran Final entre España y Argentina este domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Allí se conocerá al ganador del torneo.

Sin embargo, otra cuestión que los equipos y aficionados también prestan una especial atención es al goleador del torneo. Y en esta edición del 2026 hay una férrea carrera entre el delantero Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia.

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En esta jornada de sábado se disputó el partido del Tercer Puesto entre Francia e Inglaterra. Tras un primer tiempo brillante de los Three Lions, que llegaron a liderar el marcador por 4-0, en el segundo el partido dio un vuelco de 180° para que los Bleus achican la distancia al poner 4-3 para terminar cayendo 6-4.

Lo importante para los jugadores mencionados es que, a falta de la Final, el delantero galo se estaría quedando con la Bota de Oro al llegar a 10 goles y 4 asistencias. En tanto, estaría relegando a al astro argentino, que tiene 8 goles y 4 asistencias.

Si Messi marca tres goles pasará al galo y será el ganador, pero más allá de esa hazaña, incluso haciendo dos tantos el premio se lo quedará el jugador del Real Madrid. Y es que según el reglamento, los criterios de desempate para conocer al goleador del torneo son las asistencias y minutos disputados.

En esa vía, Si Messi hace dos goles, quedarán empatados en goles y asistencias, pero quedaría si o si debajo del francés en minutos disputados del torneo. Cabe recordar que el delantero del Inter Miami fue suplentes ante Jordania y ahí quedó relegado en esta carrera ante el jugador.

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Máximos goleadores de la Copa del Mundo

  • 22 – Kylian Mbappé (Francia)
  • 21 – Lionel Messi (Argentina)
  • 16 – Miroslav Klose (Alemania)
  • 15 – Ronaldo (Brasil)
  • 14 – Gerd Müller (Alemania)
  • 14 – Harry Kane (Inglaterra)
  • 13 – Just Fontaine (Francia)
  • 12 – Pelé (Brasil)
  • 11 – Sandor Kocsis (Hungría)
  • 11 – Jürgen Klinsmann (Alemania)
  • 11 – Cristiano Ronaldo (Portugal)

En síntesis

  • Lionel Messi registra 8 goles y 4 asistencias previo a la gran Final.
  • Kylian Mbappé lidera el torneo con 10 anotaciones y 4 asistencias.
  • Asistencias y minutos disputados son los criterios de desempate para la Bota de Oro.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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